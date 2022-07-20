В Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29

За прошедшие сутки российские военные сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолёта воздушных сил Украины: один МиГ-29 — в районе населённого пункта Снигирёвка Николаевской области и один Су-25 — в районе Доброполье ДНР", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, российская ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ в районе населённых пунктов Благодатовка, Яворское в Харьковской области, а также в городе Зугрэс (ДНР).