В Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29
МО: ВС РФ в ходе боёв уничтожили украинские МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в ДНР
За прошедшие сутки российские военные сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолёта воздушных сил Украины: один МиГ-29 — в районе населённого пункта Снигирёвка Николаевской области и один Су-25 — в районе Доброполье ДНР", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, российская ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ в районе населённых пунктов Благодатовка, Яворское в Харьковской области, а также в городе Зугрэс (ДНР).
Ранее Конашенков рассказал, что ВС РФ за сутки уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой. Удар был нанесён по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное.