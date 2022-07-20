Российские военные ликвидировали установку комплекса Harpoon под Одессой

ВКС России ударом высокоточного оружия ликвидировали пусковую установку ракетного комплекса Harpoon ВСУ в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США", — сказал он.