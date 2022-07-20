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Опубликовано 20 июля 2022, 09:51

Российские военные ликвидировали установку комплекса Harpoon под Одессой

Минобороны: ВС РФ уничтожили пусковую установку комплекса США Harpoon в Одесской области

ВКС России ударом высокоточного оружия ликвидировали пусковую установку ракетного комплекса Harpoon ВСУ в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 200 морпехов ВСУ под Одессой. Удар был нанесён по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Варвара Романова
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