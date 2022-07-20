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Опубликовано 20 июля 2022, 09:48
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Погибшему в ходе "Операции Z" племяннику Евкурова присвоили звание Героя России

Погибший на Украине Адам Хамхоев. Обложка © Telegram / Махмуд-Али Калиматов

Погибший на Украине Адам Хамхоев. Обложка © Telegram / Махмуд-Али Калиматов

Племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина гвардии капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно", — написал он.

  • Присвоенная Адаму Хамхоеву медаль Героя России. Фото © Telegram / Махмуд-Али Калиматов
    Присвоенная Адаму Хамхоеву медаль Героя России. Фото © Telegram / Махмуд-Али Калиматов
  • Грамота о присвоении звания Героя России Адаму Хамхоеву. Фото © Telegram / Махмуд-Али Калиматов
    Грамота о присвоении звания Героя России Адаму Хамхоеву. Фото © Telegram / Махмуд-Али Калиматов

Присвоенная Адаму Хамхоеву медаль Героя России. Фото © Telegram / Махмуд-Али Калиматов

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По словам Калиматова, 19 мая Хамхоев был тяжело ранен снайпером при наступлении в Северодонецком направлении. При этом капитан отказался от эвакуации и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой.

"Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдёт в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой — Звездой Героя России", — отметил глава Ингушетии.

Журналист Владимир Соловьёв награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Журналист Владимир Соловьёв награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Ранее Лайф рассказывал, что 4 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировкой "Центр" Александру Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа Эседулле Абачеву, которые отличились в ходе освобождения ЛНР.

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Григорий Воронцов
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