Погибшему в ходе "Операции Z" племяннику Евкурова присвоили звание Героя России

Племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина гвардии капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно", — написал он.





По словам Калиматова, 19 мая Хамхоев был тяжело ранен снайпером при наступлении в Северодонецком направлении. При этом капитан отказался от эвакуации и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой.

"Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдёт в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой — Звездой Героя России", — отметил глава Ингушетии.