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Опубликовано 20 июля 2022, 09:25

Военный эксперт Баранец рассказал, как могут усилить защиту приграничных территорий после указания Шойгу

Распоряжение главы Минобороны Сергея Шойгу об оперативном уничтожении украинских беспилотников связано с положением на приграничных территориях России, власти которых периодически сообщают об обстрелах. О том, как можно усилить прифронтовую территорию, Лайфу рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Я думаю, что здесь будет разными способами это решаться. Во-первых, будет усилена плотность противовоздушной обороны. Конечно, не сразу... В мире не существует противовоздушной обороны, которая бы закрывала от этой напасти на 100%. Во-вторых, безусловно, будут уплотнены средствами ПВО приграничные наши области. Авиация будет дежурить более интенсивно на границе с Украиной. Я думаю, что будет охотиться и наша дальнобойная артиллерия за теми позициями, с которых ведётся обстрел наших мирных городов и сёл", — отметил собеседник Лайфа.

Также, по словам Баранца, своё слово должна сказать разведка. Эксперт предполагает, что на территорию противника будут отправлены спецгруппы, задача которых — выслеживать точки, откуда ВСУ ведут обстрелы.

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"В прифронтовых областях надо заботиться не только о нападении с неба. Огромное количество диверсионно-разведывательных групп работают на этих областях. Они устраивают и поджоги, диверсии. Мне кажется, что сейчас идеология жизни наших прифронтовых областей должна поменяться на военную", — подытожил Баранец.

Напомним, ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск "Запад" дал указание быстрее уничтожать украинские беспилотники. Также он указал жёстко пресекать поступление средств контрбатарейной борьбы и обстрелы ВСУ жилых кварталов освобождённых населённых пунктов.

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© Pierre Crom / Getty Images

Юлия Архипова
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