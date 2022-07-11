Полковник Баранец назвал экзотичным случаем анонс Зеленского "контрнаступления" ВСУ

Публичное заявление украинских властей о готовящемся "контрнаступлении" в августе является экзотичным случаем. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал полковник Виктор Баранец. Он признался, что за всю карьеру с подобным он сталкивается впервые.

"Я много лет изучал военную историю, и это для меня первый случай, когда о грядущем "контрнаступлении" и, более того, сроках и его направлении противник сообщает публично всему миру. Я не хочу сказать, что это свидетельствует о брехливости украинских вояк и политиков или недостатке их умственного развития, но это экзотичный случай", — сказал Баранец.

Он также указал на существенные различия между украинской и российской армиями. Так, по его словам, в рядах ВСУ служат парикмахеры, директора детских садов и все те, кого "можно загнать". Что касается ВС РФ, то там служат "настоящие профессионалы, которые сейчас готовятся вместе с союзниками из ДНР и ЛНР к генеральному сражению за Славянск и Краматорск".