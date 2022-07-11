Полковник Баранец назвал экзотичным случаем анонс Зеленского "контрнаступления" ВСУ
Публичное заявление украинских властей о готовящемся "контрнаступлении" в августе является экзотичным случаем. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал полковник Виктор Баранец. Он признался, что за всю карьеру с подобным он сталкивается впервые.
"Я много лет изучал военную историю, и это для меня первый случай, когда о грядущем "контрнаступлении" и, более того, сроках и его направлении противник сообщает публично всему миру. Я не хочу сказать, что это свидетельствует о брехливости украинских вояк и политиков или недостатке их умственного развития, но это экзотичный случай", — сказал Баранец.
Он также указал на существенные различия между украинской и российской армиями. Так, по его словам, в рядах ВСУ служат парикмахеры, директора детских садов и все те, кого "можно загнать". Что касается ВС РФ, то там служат "настоящие профессионалы, которые сейчас готовятся вместе с союзниками из ДНР и ЛНР к генеральному сражению за Славянск и Краматорск".
"Этот грандиозный укрепрайон протяжённостью многие десятки километров содержит свыше 70 тысяч личного состава. Мы не занимаемся шапкозакидательством, понимаем, что предстоит тяжёлая смертоносная работа, но игра стоит свеч. Ведь от того, как будет взят Славянск и Краматорск, зависит переломный момент в нашей специальной военной операции", — объяснил эксперт.
Напомним, что о приказе Зеленского отвоевать юг Украины сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников. По его словам, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. В Госдуме уже назвали эти заявления агонией.
ТАСС / Гердо Владимир