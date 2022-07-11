Киву насмешил приказ Зеленского отвоевать юг Украины
Экс-депутат Рады Кива уверен, что ВСУ провалят попытку контрнаступления на юге Украины
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива считает, что украинские войска не способны начать "контрнаступление" на юге страны. По словам экс-парламентария, остатки армии ВСУ "превращаются в удобрение и закапываются в землю в Донбассе", а мобилизованные гражданские без подготовки и снаряжения становятся на полях сражений ещё более "лёгкой добычей".
"Юг Украины они собрались вдруг отвоёвывать! Чем и кем?" — недоумевает Кива в своём Telegram-канале.
Вместо того чтобы верить сказкам о "контрнаступлении", экс-депутат предлагает соотечественникам-украинцам консолидировать силы для внутреннего противостояния "преступному марионеточному режиму" Владимира Зеленского. Тем более что этот режим, по мнению Кивы, "слабеет с каждым днём".
"... И теряет поддержку как на внешней политической арене, так и внутри разлагающийся конфликтами в борьбе за денежные потоки и власть", — заключил он.
Напомним, что о приказе Зеленского отвоевать юг Украины сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников. По его словам, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. В Госдуме уже назвали эти заявления агонией.