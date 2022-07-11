Киву насмешил приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива считает, что украинские войска не способны начать "контрнаступление" на юге страны. По словам экс-парламентария, остатки армии ВСУ "превращаются в удобрение и закапываются в землю в Донбассе", а мобилизованные гражданские без подготовки и снаряжения становятся на полях сражений ещё более "лёгкой добычей".

"Юг Украины они собрались вдруг отвоёвывать! Чем и кем?" — недоумевает Кива в своём Telegram-канале.

Вместо того чтобы верить сказкам о "контрнаступлении", экс-депутат предлагает соотечественникам-украинцам консолидировать силы для внутреннего противостояния "преступному марионеточному режиму" Владимира Зеленского. Тем более что этот режим, по мнению Кивы, "слабеет с каждым днём".