В Госдуме резко отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины
Депутат Госдумы Шеремет назвал приказ Зеленского отвоевать юг Украины агонией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что приказ Владимира Зеленского отвоевать освобождённые Российской армией южные территории Украины является агонией.
"Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху. Никаких шансов по захвату освобождённых нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа", — цитирует парламентария РИА "Новости".
Никакие поставки вооружения Западом не остановят Россию от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции, подчеркнул Шеремет. Политик посоветовал украинскому президенту уже сейчас задуматься о собственном будущем. По словам Шеремета, "путёвка в Сибирь ему уже обеспечена".
Как сообщал Лайф, о приказе Зеленского отвоевать юг Украины сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников. По его словам, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов.
ТАСС / Сергей Карпухин