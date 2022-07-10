Министр обороны Украины заявил о больших потерях ВСУ и попросил Запад о помощи

Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников рассказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal, что украинская армия терпит большие потери и нуждается в новых поставках американского и европейского оружия.

"Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнёров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", — заявил Резников.

По словам министра, украинская армия нуждается в новых поставках американского и европейского оружия. При этом ракетные системы Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, сейчас ВСУ нуждаются исключительно в дальнобойных артиллерийских установках.