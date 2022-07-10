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Опубликовано 10 июля 2022, 16:06
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Министр обороны Украины заявил о больших потерях ВСУ и попросил Запад о помощи

Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников рассказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal, что украинская армия терпит большие потери и нуждается в новых поставках американского и европейского оружия.

"Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнёров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", заявил Резников.

По словам министра, украинская армия нуждается в новых поставках американского и европейского оружия. При этом ракетные системы Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, сейчас ВСУ нуждаются исключительно в дальнобойных артиллерийских установках.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в районе Константиновки.

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ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Ольга Пасынкова
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