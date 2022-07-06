ВКС России уничтожили шесть складов с оружием и живую силу с техникой ВСУ в 27 районах
Воздушно-космические силы России уничтожили шесть пунктов управления ВСУ и столько же складов с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск "Юг", 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Баштанка, Николаев и Соледар", — сказал он.
Кроме того, были поражены шесть складов с вооружением и боеприпасами вблизи населённых пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Харькова.
В числе прочего, по словам Конашенкова, ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 27 районах.
Ранее Лайф рассказал, что союзные войска взяли под контроль посёлок Спорное на пути к Славянску. При этом по состоянию на 6 июля на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населённый пункт.
ТАСС / Петр Ковалев