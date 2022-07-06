ВКС России уничтожили шесть складов с оружием и живую силу с техникой ВСУ в 27 районах

Воздушно-космические силы России уничтожили шесть пунктов управления ВСУ и столько же складов с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск "Юг", 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Баштанка, Николаев и Соледар", — сказал он.

Кроме того, были поражены шесть складов с вооружением и боеприпасами вблизи населённых пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Харькова.

В числе прочего, по словам Конашенкова, ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 27 районах.