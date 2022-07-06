Союзные войска взяли под контроль посёлок Спорное на пути к Славянску

Совместными усилиями войска Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при поддержке ВС РФ взяли под контроль посёлок Спорное на Украине. Сейчас группировка войск ведёт продвижение в сторону Славянска, сообщает Штаб теробороны ДНР.

Карта продвижения группировки войск РФ и ДНР с ЛНР. Фото © Telegram / "ШТАБ ТерО ДНР"

"По состоянию на 6 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населённый пункт, включая Спорное", — говорится в сообщении.