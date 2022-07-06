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Опубликовано 6 июля 2022, 08:47
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Союзные войска взяли под контроль посёлок Спорное на пути к Славянску

Штаб теробороны ДНР: Войска РФ, ДНР и ЛНР освободили посёлок Спорное на пути к Славянску

Совместными усилиями войска Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при поддержке ВС РФ взяли под контроль посёлок Спорное на Украине. Сейчас группировка войск ведёт продвижение в сторону Славянска, сообщает Штаб теробороны ДНР.

Карта продвижения группировки войск РФ и ДНР с ЛНР. Фото © Telegram / "ШТАБ ТерО ДНР"

Карта продвижения группировки войск РФ и ДНР с ЛНР. Фото © Telegram / "ШТАБ ТерО ДНР"

"По состоянию на 6 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населённый пункт, включая Спорное", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказал, в чём сложность решающего наступления России на Славянск и Краматорск. К этой наступательной операции армии предстоит готовиться основательнее, чем к предыдущим. На кону ни много ни мало вопрос существования армии Украины.

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ТАСС / Владимир Гердо

Григорий Воронцов
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