Союзные войска взяли под контроль посёлок Спорное на пути к Славянску
Штаб теробороны ДНР: Войска РФ, ДНР и ЛНР освободили посёлок Спорное на пути к Славянску
Совместными усилиями войска Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при поддержке ВС РФ взяли под контроль посёлок Спорное на Украине. Сейчас группировка войск ведёт продвижение в сторону Славянска, сообщает Штаб теробороны ДНР.
Карта продвижения группировки войск РФ и ДНР с ЛНР. Фото © Telegram / "ШТАБ ТерО ДНР"
"По состоянию на 6 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населённый пункт, включая Спорное", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказал, в чём сложность решающего наступления России на Славянск и Краматорск. К этой наступательной операции армии предстоит готовиться основательнее, чем к предыдущим. На кону ни много ни мало вопрос существования армии Украины.
ТАСС / Владимир Гердо