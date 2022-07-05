В чём сложность решающего наступления России на Славянск и Краматорск К этой наступательной операции армии предстоит готовиться основательнее, чем к предыдущим. На кону ни много ни мало вопрос существования армии Украины. 116014 116014 Обложка © Shutterstock

Карта спецоперации России на Украине

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном наступлении армии и освобождении ЛНР. По словам министра, потери украинской армии за две недели боевых действий составили 5469 человек. Владимир Путин отметил, что группировки "Восток" и "Запад" должны выполнять свои задачи по прежнему плану, однако подразделения, принимавшие активные участия в боях за Луганск, должны отдохнуть и нарастить возможности.

Карта спецоперации России на Украине Смотреть

Впереди у Российской армии несколько непростых недель, связанных с подготовкой главного наступления в Донбассе. Подготовительная работа к стремительному броску на Славянск уже идёт — с севера подразделения ВС РФ уже частично блокировали город и его окрестности, а российская авиация и Ракетные войска каждый день наносят удары по позициям украинской армии, лишая ВСУ топлива, боеприпасов и техники. Однако лёгким финальное сражение в Донбассе назвать нельзя по целому ряду причин.

Остров на краю фронта

После того как войска переведут дух, отдохнут и пополнят боекомплект, перед офицерами Генштаба и высшими должностными лицами армии встанет три ключевых вопроса. Первый — как именно развивать наступление. Бегство украинской армии из Лисичанска привело к тому, что, потеряв более 5 тыс. военных убитыми, ВСУ отступили под Северск. Там армия Украины почти наверняка предпримет попытку окопаться, однако ни резервов, ни боеприпасов, ни медицинской помощи у ВСУ в этом районе нет, а солдаты слишком хорошо помнят, что едва унесли ноги из Северодонецка и Лисичанска. Собеседники Лайфа в зоне СВО предполагают, что Северск — временный перевалочный пункт для ВСУ и армия, скорее всего, будет отступать напрямую в Славянск и Краматорск, облегчая ВС РФ наступление с северо-востока, востока и юго-востока.

Под формат. Предполагаемые направления наступления ВС РФ на Славянск и Краматорск. Инфографика © "Военный осведомитель"

Крупных городов на пути Российской армии почти нет — тяжелых боёв за Северск истощённая украинская пехота навязать не может, а каждая попытка противника "огрызнуться" пресекается российской авиацией. Единственный крупный город на карте Украины, представляющий тактическую, но не стратегическую ценность, — это Бахмут. Вариантов действий у Российской армии два: либо окружить город, либо "пройти сквозь него", вытесняя ВСУ по такой же схеме, как было в Северодонецке и Лисичанске.

Представители Сил самообороны Донбасса на улицах города Северска. Донецкая область, Украина. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Замыкать образовавшийся в ходе наступления котёл или нет — вопрос ближайших нескольких недель. Оба варианта, по некоторым данным, устраивают Российскую армию и вписываются в концепцию проведения спецоперации. Если в Генштабе примут решение закрыть отступивших в Северск украинских военных, то гарнизон Краматорска – Славянска может недосчитаться ещё нескольких тысяч человек. Всего, по некоторым данным, в огневом мешке между Северском и Славянском может оказаться до 10 тыс. человек. Активного сопротивления войска Украины оказать уже не смогут — значительное количество техники, в том числе тяжёлые польские САУ "Краб", гаубицы M777 и другое западное вооружение, было утеряно в боях и при покидании зоны Северодонецк – Лисичанск.

Украина Славянску не поможет

Второй ключевой вопрос — тактика освобождения Славянска и Краматорска. ВС РФ продолжат выполнять приказ любой ценой сохранить имущество граждан Украины и избегать ударов по гражданским объектам, однако в Славянске и Краматорске ВСУ могут организовать беспрецедентное количество провокаций, связанных с якобы ударами по гражданским объектам.

Ситуация в Славянске. Фото © Getty Images / Scott Olson

В мае начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) создали в агломерации Краматорск – Славянск единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км. Там есть необходимые запасы вооружения, топлива, техники, но главное — именно в этом укрепрайоне сосредоточена большая часть всей украинской армии в зоне так называемой операции объединённых сил (ООС). Там же находятся и штабы командования "Север" и "Восток" ВСУ, к которым до 24 февраля были приписаны самые боеспособные подразделения украинской армии.

По информации генерала Мизинцева, всего в жилых кварталах Славянска и Краматорска, а также на территориях более десяти крупных предприятий промышленности насильно удерживается свыше 90 тыс. мирных граждан, которыми украинская армия прикрывается, как живым щитом.

Для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании "городов-крепостей" Михаил Мизинцев Нначальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник

По мнению бывшего офицера Генштаба ВС СССР подполковника запаса Артёма Таратуты, вариантов действия у Российской армии достаточно. В списке доступных вариантов помимо классических тактических приёмов есть и эффект "стиральной машинки", когда войска противника постоянно атакуют с разных направлений.

Эту тактику придумали наши пограничники. Противник заманивается на одно направление, там ему наносится удар — и тут же наносится удар с другой стороны. Попутно уничтожаются штаб, линии связи, склады с запасами. Всё это приводит к тому, что внутри периметра войска двигаются, как штаны и носки в стиральной машинке, всё перемешивается, начинаются большие проблемы Артём Таратута Бывший офицер Генштаба СССР, подполковник запаса

Стоит помнить также, что в конце июня ВС РФ нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Крылатые ракеты "Калибр" поразили цель в тот момент, когда в одном из зданий проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия", частично созданного с привлечением офицеров командования "Север" и "Восток" армии Украины.

Потери России на Украине и потери ВСУ

Российская армия давно сменила тактику спецоперации на Украине. Упор был сделан на "удалённое поражение целей" с максимальной эффективностью без прямых боестолкновений. Максимально возможные потери группировка ВСУ начнёт нести после того, как район Славянск – Краматорск окажется в оперативном окружении и будет отрезан от снабжения не только с юга и северо-запада, но и с западного направления, откуда гарнизон двух городов подпитывает Днепропетровский транспортный хаб. Весь вопрос заключается в том, насколько широким фронтом будет идти российское наступление. По некоторым данным, для полноценного блокирования Краматорска – Славянска может потребоваться слаженная работа сил ДНР и ЛНР, а у наступающих есть несколько вариантов продвижения.

Другой важной проблемой, которую, вероятно, армии придётся решать заранее, является присутствие в районе боевых действий 19-й бригады ВСУ, вооружённой ракетными комплексами "Точка". Военнослужащие этого соединения в начале апреля нанесли удар по вокзалу Краматорска, ракета взорвалась над привокзальной площадью ровно в тот момент, когда мирные жители пытались сесть в поезда для эвакуации. На вооружении бригады даже с учётом выпущенных по российским войскам и городам Украины ракет 9М79 может оставаться не менее сотни смертоносных боеприпасов, которые предстоит либо уничтожить заблаговременно, либо подтягивать к району боевых действий комплексы войсковой ПВО.

Последствия авиаудара по вокзалу в Краматорске. Фото © Getty Images / Andrea Carrubba / Anadolu Agency

По разным оценкам, численность украинской армии с учётом уже проигранных сражений заметно снижена. От 50 тыс. человек осталась в лучшем случае половина. С учётом того, что огневое превосходство на стороне Российской армии, сдерживать натиск ВС РФ украинским войскам будет крайне непросто. К тому же, в отличие от Лисичанска и Северодонецка, путей к отступлению у ВСУ практически нет: отступить на северо-запад, в сторону Изюма, не даёт Российская армия, а после блокирования городов с трёх сторон единственным доступным направлением останется запад. Покинуть Славянск и Краматорск украинская армия сможет, но до ближайшего крупного города — Павлограда — добраться не так просто. 200 километров по дорогам общего пользования с тяжёлой техникой пройти невозможно, а любую организованную попытку выхода может сорвать российская авиация.

Эксперты прогнозируют, что держаться за Славянск и Краматорск украинская армия будет до последнего. Города имеют стратегическое значение, и разгром ВСУ в этом районе де-факто будет означать уничтожение украинской армии как единой вооружённой структуры. На этом армия Украины, вероятно, прекратит своё существование.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников Когда Армия России освободит Славянск и Краматорск? 0 Управятся до конца июля К середине августа Торопиться некуда, к сентябрю закончат Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев