Что будет с армией Украины после поражения в "волчьем логове" Лисичанска Окружение украинской армии в Лисичанске, вероятно, её предпоследний крупный котёл в Донбассе. Выходов из этого положения у ВСУ практически нет. 43331 43331 Обложка © Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

Карта боевых действий на Украине

Вечером 2 июля пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Лисичанске ещё остаются локальные очаги сопротивления украинских силовиков, но уже незначительные, украинские подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление. Также Марочко заявил, что территория Луганской Народной Республики в самое ближайшее время будет полностью освобождена, учитывая активные наступательные действия ВС РФ и войск Донбасса на харьковском и донецком направлениях.

С учётом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и ДНР, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория ЛНР будет освобождена на все 100% Андрей Марочко Пресс-секретарь Народной милиции ЛНР

Об окружении украинской армии в этом районе ранее сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров со ссылкой на командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Замида Чалаева. Разница между заявлениями составила всего несколько часов. За это время, как отмечают собеседники Лайфа из зоны проведения СВО под Лисичанском, офицеры и рядовые украинской армии начали массово сдаваться в плен. У тех, кто предпочёл ретироваться с поля боя, шансов на успех практически нет: катастрофическое положение ВСУ на этом направлении предсказывали ещё неделю назад, однако команду на организованное отступление войска Украины так и не получили.

Максимально толстые стенки котла

Оперативное окружение ВСУ в этом районе — одно из самых трудных с точки зрения тактики и стратегии. О том, что Вооружённые силы Украины в Лисичанске взяты в окружение, ещё 22 июня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Добиться этого удалось в несколько приёмов, однако главным отличием этой наступательной операции от всех предыдущих стала тактика Российской армии, при которой группы войск действовали малыми силами, но при подавляющей поддержке артиллерии. По сути, в украинскую оборону в треугольнике Золотое – Горское – Лисичанск было вбито несколько клиньев. Расширяясь и продвигаясь вглубь, войска создавали огневые мешки для самых боеготовых подразделений Украины. В результате этих действий (опробованных, кстати, ещё во время боёв за Мариуполь) ВС РФ и силам ЛНР удалось прервать снабжение ВСУ из Славянска и Краматорска.

Следует заметить, что в Лисичанск украинская армия отступала, уже понеся серьёзные потери. Предварительно, в Горском котле российские войска окружили несколько батальонов, уничтожили бригадную артиллерийскую группу, а также несколько подразделений с иностранными легионерами. Общая численность военных Украины, уничтоженных в этом районе, вероятно, доходила до двух – двух с половиной тысяч человек. Схожее по численности соединение ВСУ было уничтожено в Золотом, а до этого несколько тысяч украинских солдат сдались в плен или погибли в результате безграмотной организации боевых действий в Северодонецке.

Ситуация у города Лисичанска Луганской области. Фото © Getty Images / lex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Незначительная часть подразделений ВСУ отходит в Северск в надежде организовать там временный укрепрайон. По сведениям собеседников Лайфа из района боевых действий, если российским войскам в ближайшее время удастся взять под контроль Белогоровку и Золотарёвку, последний путь на Северск для оставшихся в пригороде военнослужащих будет отрезан. Крупнейшим успехом российских войск в этом районе стало уничтожение 200 иностранных наёмников, на которых, по некоторым данным, были возложены функции руководства и командования украинскими подразделениями после разгрома в Северодонецке.

Любопытно, что официального приказа покинуть Лисичанск войска не получали. Руководство оперативного командования "Север" и "Восток", расположенное в Краматорске и Славянске, третьи сутки не выходит на связь, оставив подразделения без поддержки, снабжения, боеприпасов и медицинской помощи. Военнослужащие, отступившие под Северск, могут быть объявлены дезертирами. Если это произойдёт, ВСУ лишатся последних боеспособных сил на данном направлении, а ВС РФ и силам союзников будет открыта дорога на Славянск. Интересно и другое обстоятельство: по данным собеседников Лайфа из зоны проведения СВО, окружение Лисичанска в Генштабе ВСУ предвидели ещё месяц назад. Для того чтобы затруднить подход Российской армии, в город завозилось большое количество тяжёлого вооружения, в том числе несколько десятков американских гаубиц M777, оперативно снимаемых с других участков фронта.

Потери Украины в Донбассе

В начале июня в Минобороны РФ заявили о критических потерях ВСУ во время боёв за город Северодонецк. По данным военного ведомства, некоторые подразделения потеряли до 90% личного состава. Однако этим отступление украинской армии, вероятно, не закончится. Потеря Лисичанска, который часто называли "волчьим логовом" из-за большого количества наёмников и других "разнородных сил", и огромное количество пленных создают для Украины значительный риск обрушения всего фронта в Донбассе. По сведениям собеседников Лайфа из зоны СВО, чтобы оперативно залатать дыры в собственной обороне, подразделения ВСУ перебрасываются из центральной, западной и южной частей страны.

Планы ВСУ на этом участке, в том числе и запасные, уже известны: тактические карты и офицеры штаба украинской армии, по некоторым данным, были захвачены во время зачистки Новодружковки, где располагался штаб обороны города. По предварительной информации, в поражении ВСУ в Лисичанске Киев намерен обвинить министра обороны Украины Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталу, а также заместителя командующего Вооружёнными силами Украины Сергея Наева. Последний, как отмечают некоторые источники, отвечал за подготовку подразделений ВСУ и получил "негласный приказ" любой ценой остановить продвижение Российской армии на этом участке.

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Трое суток российского наступления в районе Лисичанска стоили ВСУ значительных потерь: количество раненых и убитых оценивается примерно в пять с половиной тысяч человек, а общие потери украинцев после зачистки Российской армией соседнего Северска могут вырасти втрое. Эти силы могли быть использованы украинской армией при обороне района Славянск – Краматорск, однако теперь гарнизон центрального укрепрайона Донбасса ожидает серьёзный кризис. От 20–30 тысяч военных в этом районе в распоряжении ВСУ после выхода Российской армии на рубежи атаки останется в лучшем случае половина.

Украинские военные в Лисичанске Луганской области. Фото © ТАСС / ZUMA Смогут ли ВСУ оборонять Славянск и Краматорск после потери Лисичанска? 0 Не смогут Продержатся несколько дней Продержатся месяц Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев