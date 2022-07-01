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Что будет с армией Украины после гибели 20 высших офицеров в Николаеве

Российская армия всерьёз взялась за ликвидацию высшего командования ВСУ. Но это лишь пролог готовящегося крупного наступления на юг.

Опубликовано 30 июня 2022, 21:40
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Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Карта боевых действий на Украине

Вечером 29 июня ВС РФ нанесли удар по судостроительному заводу "Океан" в Николаеве. В результате разрушен ангар, в котором размещался штаб оперативного командования "Юг" ВСУ. По имеющимся сведениям, погибло два генерала, более 20 офицеров штаба и часть солдатского состава роты связи.

В штабе украинской армии помимо приёмки зарубежного вооружения разрабатывали план по проведению очередных провокаций против мирного населения в Николаевской и Херсонской областях. Точный список погибших уточняется, однако среди них могли быть командир 59-й отдельной мотопехотной бригады полковник Александр Виноградов, командующий 56-й отдельной мотопехотной бригадой полковник Игорь Иванов.

Это второй удар по центру управления южной группировкой ВСУ за последнее время. В конце мая ВКС России нанесли ракетный удар по пункту управления оперативного командования в Новом Буге. В результате было уничтожено 37 офицеров, в том числе три генерала. В числе погибших также могли быть натовские военные советники.

Наступление России на Украине

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

За десять дней до этого Министерство обороны РФ отчиталось о ликвидации штаба ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Тогда одним ударом был уничтожен командный центр группировки украинской армии "Каховка", десантных войск и соединений, действующих на Запорожском направлении. По некоторым данным, они могли планировать попытку деблокировать группировку ВСУ в районе Северодонецка с помощью частей, отведённых от Херсона. Всего за неделю с небольшим Киев лишился по меньшей мере 80 с лишним высших офицеров, в числе которых могло быть не менее трёх генералов.

Эксперты по безопасности отмечают, что эти удары могут являться частью подготовительной работы и грядущего наступления ВС РФ на треугольник в районе Запорожье – Николаев – Одесса. Почти все командиры бригад и полков, погибшие от ракетных ударов за последние пару недель, отвечали за самые боеспособные части украинской армии в этом районе: морскую пехоту, мотострелковые батальоны и бригады, войска ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Власти Запорожья заявили о передаче МАГАТЭ данных об АЭС
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Куда продвинулась Российская армия на Украине

Интересно, что на фоне происходящего представители украинской верхушки заговорили о Николаеве как о неприступной крепости.

Фото © Завод "Океан"

Фото © Завод "Океан"

Николаев расположен между двумя реками, и, если что-то будет назревать, мы просто два моста подорвём. Город в таком случае просто тупик, потому что им придётся обходить реку, — заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Ранее в числе неприступных крепостей числился Мариуполь, полностью освобождённый Российской армией 20 мая, после него — Северодонецк, который сейчас, за исключением завода "Азот", находится под контролем российских военных. Когда большая часть города была окружена, советник главы Офиса президента Украины Арестович вдруг заговорил о "хитром плане отступления" ВСУ. Правда, потом признал, что с Северодонецком украинской власти придётся распрощаться.

Перед тем как потерпеть поражение в Северодонецке, ВСУ уже подрывали мосты, однако вместо замедления темпов продвижения Российской армии силы Украины отрезали себя от снабжения. Это привело к тому, что около полутора тысяч военных сдались в плен, а Армия России перешла в наступление и на другом участке — в сторону Лисичанска.

Николаевская область на карте Украины: завод "Океан" в Николаеве сегодня

Второй этап СВО, целью которого стало полное освобождение Донбасса и выход на административные границы ЛНР и ДНР, близится к завершению. Но в рамках всей спецоперации есть и другие важные направления. Одно из них — юг Украины, стратегическое значение которого в целом и Николаева в частности понимают и в Киеве, и в Москве. Это не значит, что у СВО сменился вектор: всё движется в соответствии с планами президента РФ Владимира Путина и российского Генштаба.

Конечная цель мною обозначена: это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и всё. И работа идёт спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану

Владимир Путин

Президент Российской Федерации

Конечная цель мною обозначена: это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и всё. И работа идёт спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану
Конечная цель мною обозначена: это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и всё. И работа идёт спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану

Николаев интересует Российскую армию по нескольким причинам. В городе находится стратегически важный объект — судостроительный завод "Океан", базирующийся в южной части Николаева, у реки Южный Буг. Общая площадь промзоны составляет 101 гектар, участок водной акватории занимает 42 гектара, в инфраструктуру также включены набережные протяжённостью 600 метров. Как и "Азовсталь", это город в городе, на территории которого ремонтируется техника ВСУ и складируется зарубежное вооружение.

Большая часть заводчан уехала в Россию и Польшу на заработки. В ноябре 2013 года "Океан" был признан банкротом. В декабре 2020-го Турция начала строить там корветы для украинского военного флота. В ходе спецоперации ВМС Украины перестали существовать. Тогда же ВСУ перепрофилировали "Океан" под военный объект, там был организован штаб оперативного командования "Юг" украинской армии, уничтоженный ракетным ударом.

Удар ВКС России по заводу "Океан" привёл к гибели 20 украинских офицеров штаба "Юг"
Удар ВКС России по заводу "Океан" привёл к гибели 20 украинских офицеров штаба "Юг"

Южно-Украинская АЭС на карте Украины

Бой за мирный атом начался в марте 2022-го. 4 марта, предотвратив провокацию, Российская армия взяла под контроль Запорожскую АЭС. Незадолго до этого наши военные освободили Чернобыльскую АЭС. В двух шагах от неё располагается наземное сухое хранилище отработанного ядерного топлива контейнерного типа, удар по которому ни к чему хорошему не привёл бы. На Николаевском направлении есть ещё один объект — Южно-Украинская АЭС, освобождение которой — это вопрос безопасности не только для Украины и России, но и для всего мира.

Южно-Украинская АЭС. Фото © Uatom

Южно-Украинская АЭС. Фото © Uatom

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отметил, что этот объект российские военные могут взять под контроль в первую очередь.

Я уверен, что в скором времени Южно-Украинскую атомную электростанцию мы прижмём и не позволим им ничего сделать, потому что наше продвижение нарастает. А вот что касается Ровенской и Хмельницкой станций — это проблема серьёзная

Сергей Гончаров

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Я уверен, что в скором времени Южно-Украинскую атомную электростанцию мы прижмём и не позволим им ничего сделать, потому что наше продвижение нарастает. А вот что касается Ровенской и Хмельницкой станций — это проблема серьёзная
Я уверен, что в скором времени Южно-Украинскую атомную электростанцию мы прижмём и не позволим им ничего сделать, потому что наше продвижение нарастает. А вот что касается Ровенской и Хмельницкой станций — это проблема серьёзная

В начале мая глава компании "Энергоатом" Пётр Котин заявил, что подконтрольные Украине атомные электростанции превратят в укрепрайоны с системами ПВО и противотанковыми средствами, чтобы исключить их захват. Однако, по словам Сергея Гончарова, у России достаточно возможностей, чтобы взять под контроль такие объекты, как Южно-Украинская АЭС.

Что касается штурма Южно-Украинской АЭС. У нас есть спецподразделения центра специального назначения "Вымпел", которые курируют систему безопасности наших атомных объектов. Они проводят постоянные учения, защиту от терроризма, защиту от воздушных нападений, они десантируются с вертолётов. Ведётся кропотливая выучка, чтобы обезопасить наши станции от каких-то непредвиденных диверсионных мероприятий

Сергей Гончаров

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Что касается штурма Южно-Украинской АЭС. У нас есть спецподразделения центра специального назначения "Вымпел", которые курируют систему безопасности наших атомных объектов. Они проводят постоянные учения, защиту от терроризма, защиту от воздушных нападений, они десантируются с вертолётов. Ведётся кропотливая выучка, чтобы обезопасить наши станции от каких-то непредвиденных диверсионных мероприятий
Что касается штурма Южно-Украинской АЭС. У нас есть спецподразделения центра специального назначения "Вымпел", которые курируют систему безопасности наших атомных объектов. Они проводят постоянные учения, защиту от терроризма, защиту от воздушных нападений, они десантируются с вертолётов. Ведётся кропотливая выучка, чтобы обезопасить наши станции от каких-то непредвиденных диверсионных мероприятий

Возможности прикрыть нужные направления в Николаевской области у ВСУ постепенно заканчиваются. Даже на самых важных участках фронта, например в Северодонецке, где в первые дни российской разведкой отмечалось усиленное снабжение войск, сейчас дефицит топлива, боеприпасов и массовые сдачи в плен. По некоторым данным, от всей южной группировки Украины в Николаевской области осталась примерно треть. Значительная часть подразделений, включая 16-й отдельный полк оперативного обеспечения, 7-й отдельный полк связи и 131-й отдельный разведывательный батальон, понесла потери, "несовместимые с дальнейшим выполнением боевых задач".

Точных данных о том, когда именно будет организовано наступление на Николаев, нет, однако этот район не только важен из-за промышленных объектов, но и является главнейшей точкой для открытия сухопутного коридора в Приднестровье.

Почему российский спецназ срочно отбил Запорожскую АЭС у боевиков
Почему российский спецназ срочно отбил Запорожскую АЭС у боевиков
https://static.life.ru/publications/2022/6/30/1219901234096.491.jpeg

Город Николаев на юге Украины во время военной спецоперации РФ. Фото © ТАСС / Vincenzo Circosta / ZUMA Press Wire

Если ли России смысл захватывать Николаев?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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