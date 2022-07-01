Что будет с армией Украины после гибели 20 высших офицеров в Николаеве Российская армия всерьёз взялась за ликвидацию высшего командования ВСУ. Но это лишь пролог готовящегося крупного наступления на юг. 76019 76019 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Карта боевых действий на Украине

Вечером 29 июня ВС РФ нанесли удар по судостроительному заводу "Океан" в Николаеве. В результате разрушен ангар, в котором размещался штаб оперативного командования "Юг" ВСУ. По имеющимся сведениям, погибло два генерала, более 20 офицеров штаба и часть солдатского состава роты связи.

В штабе украинской армии помимо приёмки зарубежного вооружения разрабатывали план по проведению очередных провокаций против мирного населения в Николаевской и Херсонской областях. Точный список погибших уточняется, однако среди них могли быть командир 59-й отдельной мотопехотной бригады полковник Александр Виноградов, командующий 56-й отдельной мотопехотной бригадой полковник Игорь Иванов.

Это второй удар по центру управления южной группировкой ВСУ за последнее время. В конце мая ВКС России нанесли ракетный удар по пункту управления оперативного командования в Новом Буге. В результате было уничтожено 37 офицеров, в том числе три генерала. В числе погибших также могли быть натовские военные советники.

Наступление России на Украине

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

За десять дней до этого Министерство обороны РФ отчиталось о ликвидации штаба ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Тогда одним ударом был уничтожен командный центр группировки украинской армии "Каховка", десантных войск и соединений, действующих на Запорожском направлении. По некоторым данным, они могли планировать попытку деблокировать группировку ВСУ в районе Северодонецка с помощью частей, отведённых от Херсона. Всего за неделю с небольшим Киев лишился по меньшей мере 80 с лишним высших офицеров, в числе которых могло быть не менее трёх генералов.

Эксперты по безопасности отмечают, что эти удары могут являться частью подготовительной работы и грядущего наступления ВС РФ на треугольник в районе Запорожье – Николаев – Одесса. Почти все командиры бригад и полков, погибшие от ракетных ударов за последние пару недель, отвечали за самые боеспособные части украинской армии в этом районе: морскую пехоту, мотострелковые батальоны и бригады, войска ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Куда продвинулась Российская армия на Украине

Интересно, что на фоне происходящего представители украинской верхушки заговорили о Николаеве как о неприступной крепости.

Фото © Завод "Океан"

— Николаев расположен между двумя реками, и, если что-то будет назревать, мы просто два моста подорвём. Город в таком случае просто тупик, потому что им придётся обходить реку, — заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Ранее в числе неприступных крепостей числился Мариуполь, полностью освобождённый Российской армией 20 мая, после него — Северодонецк, который сейчас, за исключением завода "Азот", находится под контролем российских военных. Когда большая часть города была окружена, советник главы Офиса президента Украины Арестович вдруг заговорил о "хитром плане отступления" ВСУ. Правда, потом признал, что с Северодонецком украинской власти придётся распрощаться.

Перед тем как потерпеть поражение в Северодонецке, ВСУ уже подрывали мосты, однако вместо замедления темпов продвижения Российской армии силы Украины отрезали себя от снабжения. Это привело к тому, что около полутора тысяч военных сдались в плен, а Армия России перешла в наступление и на другом участке — в сторону Лисичанска.

Николаевская область на карте Украины: завод "Океан" в Николаеве сегодня

Второй этап СВО, целью которого стало полное освобождение Донбасса и выход на административные границы ЛНР и ДНР, близится к завершению. Но в рамках всей спецоперации есть и другие важные направления. Одно из них — юг Украины, стратегическое значение которого в целом и Николаева в частности понимают и в Киеве, и в Москве. Это не значит, что у СВО сменился вектор: всё движется в соответствии с планами президента РФ Владимира Путина и российского Генштаба.

Конечная цель мною обозначена: это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и всё. И работа идёт спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану Владимир Путин Президент Российской Федерации

Николаев интересует Российскую армию по нескольким причинам. В городе находится стратегически важный объект — судостроительный завод "Океан", базирующийся в южной части Николаева, у реки Южный Буг. Общая площадь промзоны составляет 101 гектар, участок водной акватории занимает 42 гектара, в инфраструктуру также включены набережные протяжённостью 600 метров. Как и "Азовсталь", это город в городе, на территории которого ремонтируется техника ВСУ и складируется зарубежное вооружение.

Большая часть заводчан уехала в Россию и Польшу на заработки. В ноябре 2013 года "Океан" был признан банкротом. В декабре 2020-го Турция начала строить там корветы для украинского военного флота. В ходе спецоперации ВМС Украины перестали существовать. Тогда же ВСУ перепрофилировали "Океан" под военный объект, там был организован штаб оперативного командования "Юг" украинской армии, уничтоженный ракетным ударом.

Южно-Украинская АЭС на карте Украины

Бой за мирный атом начался в марте 2022-го. 4 марта, предотвратив провокацию, Российская армия взяла под контроль Запорожскую АЭС. Незадолго до этого наши военные освободили Чернобыльскую АЭС. В двух шагах от неё располагается наземное сухое хранилище отработанного ядерного топлива контейнерного типа, удар по которому ни к чему хорошему не привёл бы. На Николаевском направлении есть ещё один объект — Южно-Украинская АЭС, освобождение которой — это вопрос безопасности не только для Украины и России, но и для всего мира.

Южно-Украинская АЭС. Фото © Uatom

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отметил, что этот объект российские военные могут взять под контроль в первую очередь.

Я уверен, что в скором времени Южно-Украинскую атомную электростанцию мы прижмём и не позволим им ничего сделать, потому что наше продвижение нарастает. А вот что касается Ровенской и Хмельницкой станций — это проблема серьёзная Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

В начале мая глава компании "Энергоатом" Пётр Котин заявил, что подконтрольные Украине атомные электростанции превратят в укрепрайоны с системами ПВО и противотанковыми средствами, чтобы исключить их захват. Однако, по словам Сергея Гончарова, у России достаточно возможностей, чтобы взять под контроль такие объекты, как Южно-Украинская АЭС.

Что касается штурма Южно-Украинской АЭС. У нас есть спецподразделения центра специального назначения "Вымпел", которые курируют систему безопасности наших атомных объектов. Они проводят постоянные учения, защиту от терроризма, защиту от воздушных нападений, они десантируются с вертолётов. Ведётся кропотливая выучка, чтобы обезопасить наши станции от каких-то непредвиденных диверсионных мероприятий Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Возможности прикрыть нужные направления в Николаевской области у ВСУ постепенно заканчиваются. Даже на самых важных участках фронта, например в Северодонецке, где в первые дни российской разведкой отмечалось усиленное снабжение войск, сейчас дефицит топлива, боеприпасов и массовые сдачи в плен. По некоторым данным, от всей южной группировки Украины в Николаевской области осталась примерно треть. Значительная часть подразделений, включая 16-й отдельный полк оперативного обеспечения, 7-й отдельный полк связи и 131-й отдельный разведывательный батальон, понесла потери, "несовместимые с дальнейшим выполнением боевых задач".

Точных данных о том, когда именно будет организовано наступление на Николаев, нет, однако этот район не только важен из-за промышленных объектов, но и является главнейшей точкой для открытия сухопутного коридора в Приднестровье.

Город Николаев на юге Украины во время военной спецоперации РФ. Фото © ТАСС / Vincenzo Circosta / ZUMA Press Wire Если ли России смысл захватывать Николаев? 0 Есть, это стратегический район Есть, для организации сухопутного коридора в Приднестровье Сначала нужно освободить Донбасс Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев