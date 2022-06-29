Удар ВКС России по заводу "Океан" привёл к гибели 20 украинских офицеров штаба "Юг"
ВС РФ ракетным ударом по заводу "Океан" в Николаеве уничтожили двух украинских генералов и более 20 офицеров низшего ранга. Об этом сообщает телеграм-канал "Таврическая Народная Республика" со ссылкой на источники в Николаевской областной государственной администрации.
"Достоверно подтверждено, что погибло два генерала, более 20 офицеров штаба и часть солдатского состава роты связи. В настоящее время район оцеплен, доступ к эвакуированным раненым военнослужащим, поступившим в медицинские учреждения, ограничен", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ракетный удар был совершён по территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, где находился штаб оперативного командования "Юг" ВСУ. В результате была ликвидирована часть солдатского состава роты связи.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВКС России нанесли удар по николаевскому судостроительному заводу "Океан", в результате уничтожено до 500 украинских военнослужащих с оружием и военной техникой.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ