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Опубликовано 22 июня 2022, 09:23
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ВКС России ударили по николаевскому заводу "Океан", уничтожено до 500 украинских военных

ВКС России ударили по николаевскому заводу "Океан". Обложка © Минобороны РФ

ВКС России ударили по николаевскому заводу "Океан". Обложка © Минобороны РФ

ВКС России нанесли удар по николаевскому судостроительному заводу "Океан", в результате уничтожено до 500 украинских военнослужащих с оружием и военной техникой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах николаевского судостроительного завода "Океан", — отметил он.

По данным Минобороны, ВСУ несут большие потери. Так, военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады потеряли более 60% личного состава, отказались выполнять приказы командования и покинули позиции. А в районе Николаевки в ДНР ВСУ эвакуировали до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наёмников из-за угрозы разгрома подразделений.

ВКС РФ поразили узел связи украинской оперативно-тактической группы "Север"
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А ранее ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб нацбатальона "Азов" в Харьковской области.

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Александра Вишнякова
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