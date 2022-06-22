ВКС России ударили по николаевскому заводу "Океан", уничтожено до 500 украинских военных

ВКС России нанесли удар по николаевскому судостроительному заводу "Океан", в результате уничтожено до 500 украинских военнослужащих с оружием и военной техникой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах николаевского судостроительного завода "Океан", — отметил он.