Пушилин: С начала спецоперации погибло 190 мирных жителей ДНР
С начала "Операции Z" в Донецкой Народной Республике, по официальным данным, погибло 190 мирных жителей. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в эфире "Соловьёв. LIVE". Официальных сведений о военных пока не опубликовано.
"С начала специальной военной операции у нас погибших — 190 человек, из них девять детей, и порядка 900 человек раненых", — заявил Пушилин.
Также глава ДНР сообщил, что первый — промежуточный — этап трибунала над украинскими националистами может пройти до конца июля. По его словам, разработка устава суда находится на финальной стадии.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав