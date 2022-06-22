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Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 08:59

Пушилин: С начала спецоперации погибло 190 мирных жителей ДНР

С начала "Операции Z" в Донецкой Народной Республике, по официальным данным, погибло 190 мирных жителей. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в эфире "Соловьёв. LIVE". Официальных сведений о военных пока не опубликовано.

"С начала специальной военной операции у нас погибших 190 человек, из них девять детей, и порядка 900 человек раненых", — заявил Пушилин.

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Также глава ДНР сообщил, что первыйпромежуточныйэтап трибунала над украинскими националистами может пройти до конца июля. По его словам, разработка устава суда находится на финальной стадии.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Анатолий Симоненко
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