В Донецке наградили героического врача, который не бросил младенцев под обстрелом

Донецкого врача Дмитрия Бессонова, который, несмотря на обстрелы ВСУ, остался с новорождёнными в реанимации, рискуя собственной жизнью, наградили медалью "За отвагу". Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, поступок замдиректора по неонатологии Республиканского центра материнства и детства восхитил всех жителей Донбасса.

"Он, рискуя жизнью, остался с новорождёнными в реанимации, потому что их нельзя было отключать от систем жизнеобеспечения. В это время из-за сильных обстрелов и персонал, и пациенты эвакуировались в подвал", — рассказал Пушилин.

По словам главы ДНР, украинская артиллерия нанесла роддому значительный ущерб, здание нуждается в ремонте. Местные власти пообещали сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее его восстановить.

Напомним, 13 июня Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта. ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. Обстрелы велись с интервалом в несколько минут, за день по городу было выпущено свыше ста снарядов. Под огнём оказалось и здание местного роддома, но Дмитрий Бессонов не смог оставить подключённых к аппаратам ИВЛ грудных малышей и отказался эвакуироваться в подвал вместе с остальными сотрудниками и пациентами.