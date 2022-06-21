Волонтёры из Москвы спасли девочку, которая два месяца пряталась в подвалах Мариуполя
Участник "Волонтёрской роты" и "Боевого братства" Александр Вознесенский прибыл в волонтёрский центр "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) в Мариуполе три месяца назад — с первой сменой. На протяжении всего этого времени он с товарищами ежедневно помогал местным жителям, которым сейчас приходится очень непросто. Историей чудесного спасения маленькой девочки, которая два месяца пряталась в подвалах, он поделился с Лайфом.
Волонтёр Александр Вознесенский рассказал о спасении девочки в Мариуполе. Видео © LIFE
Александр рассказал, что в ходе очередной атаки семья разделилась: родители девочки оказались на одном берегу, а она сама — на другом. Сразу после этого началась эвакуация мирных жителей, но, к сожалению, девочку взять с собой не удалось: в том месте, где она оказалась заблокированной, шли активные боевые действия.
Её родители на протяжении полутора месяцев искали малышку, а затем обратились в волонтёрский центр. Добровольцы незамедлительно отправились на противоположный берег Мариуполя и стали искать ребёнка. И, к счастью, им это удалось.
"Оказалось, что эта девочка полтора месяца пряталась по подвалам, не могла выйти на связь. И благодаря нам она вышла на связь. Мы завезли её на два адреса, она там собрала свои вещи, а затем мы привезли её в ПВР, где она побыла несколько дней. Потом она эвакуировалась в Ростов и встретилась со своими родными", — поделился Александр.
В конце мая МГЕР и "Волонтёрская рота" открыли центр обучения добровольцев для отправки в Донбасс. Все желающие будут учиться по нескольким направлениям: первая медпомощь, психология и физическая подготовка. По итогам курса волонтёры будут проходить специальное тестирование.
LIFE