Волонтёры из Москвы спасли девочку, которая два месяца пряталась в подвалах Мариуполя

Участник "Волонтёрской роты" и "Боевого братства" Александр Вознесенский прибыл в волонтёрский центр "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) в Мариуполе три месяца назад — с первой сменой. На протяжении всего этого времени он с товарищами ежедневно помогал местным жителям, которым сейчас приходится очень непросто. Историей чудесного спасения маленькой девочки, которая два месяца пряталась в подвалах, он поделился с Лайфом.

Волонтёр Александр Вознесенский рассказал о спасении девочки в Мариуполе. Видео © LIFE

Александр рассказал, что в ходе очередной атаки семья разделилась: родители девочки оказались на одном берегу, а она сама — на другом. Сразу после этого началась эвакуация мирных жителей, но, к сожалению, девочку взять с собой не удалось: в том месте, где она оказалась заблокированной, шли активные боевые действия.

Её родители на протяжении полутора месяцев искали малышку, а затем обратились в волонтёрский центр. Добровольцы незамедлительно отправились на противоположный берег Мариуполя и стали искать ребёнка. И, к счастью, им это удалось.

"Оказалось, что эта девочка полтора месяца пряталась по подвалам, не могла выйти на связь. И благодаря нам она вышла на связь. Мы завезли её на два адреса, она там собрала свои вещи, а затем мы привезли её в ПВР, где она побыла несколько дней. Потом она эвакуировалась в Ростов и встретилась со своими родными", — поделился Александр.