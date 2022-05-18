МГЕР и "Волонтёрская рота" помогли найти более 2 тысяч пропавших в Мариуполе

При этом добровольцы участвуют не только в поиске, но и в эвакуации мирных жителей. На данный момент их силами из города удалось вывезти уже 130 человек.

Волонтёры МГЕР и "Волонтёрской роты" оказали помощь в поиске пропавших людей в Мариуполе. Нашлись более двух тысяч человек, а всего на сайт poisk-mariupol.ru поступило свыше 11 тысяч заявок. Как рассказал председатель "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов, каждая из них проверяется индивидуально, добровольцы выезжают по местам жительства пропавших либо туда, где их в последний раз видели знакомые или родственники.

"Всю информацию по итогам выездов мы сразу же передаём родным. Это направление работы будем усиливать, помощи требуется очень много. Мы не только помогаем в поиске, но и в эвакуации. 130 человек уже удалось эвакуировать из Мариуполя", — добавил он.

Например, Людмилу Викторовну Васину разыскивал внук из Подмосковья. Видео со своей бабушкой он нашёл в одном из телеграм-каналов, однако самостоятельно связаться с ней не смог и подал заявку через сайт, открытый молодогвардейцами и активистами "Волонтёрской роты". А Татьяну Александровну Подрезенко искала дочь из Таганрога: более месяца она не могла выйти на контакт с мамой, братом и бабушкой. В итоге людей удалось найти и установить связь с родственниками.













Помимо этого добровольцы помогли врачам доставить 1300 тяжелобольных людей в медучреждения и обеспечили более 15 000 жителей продуктовыми наборами в отдалённых районах Мариуполя. Кроме того, волонтёры продолжают работать в гуманитарных центрах "Единой России" и организуют досуг для детей. Так, в школах провели уже более сотни спортивных мероприятий и планируется продолжать летом.

Напомним, 4 апреля "Молодая гвардия Единой России" и "Волонтёрская рота "Боевого братства" запустили сайт poisk-mariupol.ru для поиска пропавших на территории Мариуполя людей. Лагеря добровольцев развёрнуты в посёлке Володарское, селе Безыменное, а также в самом Мариуполе на территории супермаркета "Метро" и общеобразовательной школы № 5.