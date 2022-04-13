Волонтёр рассказала, как спасают брошенных в Мариуполе и Волновахе домашних животных

По словам директора приюта "Кошкин дом", почти в каждом доме сегодня можно найти кошку или собаку, которые остались одни, причём у некоторых испуганных из-за обстрелов питомцев даже есть травмы.

Волонтёр рассказала о спасении брошенных в Мариуполе и Волновахе домашних животных. Видео © Telegram / SHOT

Срочная помощь в освобождённых от националистов городах Украины требуется не только мирным жителям, но и тем, кто и попросить о ней не может. На улицах сейчас замерзают и голодают сотни напуганных обстрелами домашних животных, хозяева которых эвакуировались в безопасные районы, но по каким-то причинам не смогли взять питомцев с собой, сообщает SHOT.

"Мы столкнулись с такой вещью, как массово выброшенные животные в тех городах, где боевые действия уже закончены. Сейчас это Мариуполь и Волноваха. <...> Они, как правило, очень испуганные. Боятся подойти к человеку", — рассказала директор донецкого приюта "Кошкин дом" Евгения Михайлова.

По её словам, почти в каждом доме сегодня можно найти кошку или собаку, которые остались одни, причём у некоторых пушистиков есть даже травмы. Как правило, животные не доверяют людям, поэтому зоозащитникам сначала приходится задабривать их едой, чтобы потом увезти в безопасное место.

Помочь всем брошенным животным сейчас очень тяжело, поэтому к делу подключились приюты из России. Если вам небезразлична судьба питомцев, то с волонтёрами можно связаться по телефону +7 (984) 777-61-68 (WhatsApp).