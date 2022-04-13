Гутерриш не видит сейчас возможности для всеобщего перемирия на Украине
Вместе с тем генсек ООН сообщил, что организация обратилась к РФ с рядом инициатив. В частности, речь идёт о локальном прекращении огня в коридорах доставки гумпомощи и эвакуации граждан.
Всеобщее перемирие на Украине на сегодняшний день вряд ли возможно. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"В настоящий момент всеобщее перемирие на Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно не кажется возможным", — сказал он, отметив, что допускает возможность установления локальных режимов прекращения огня для облегчения гуманитарной ситуации в отдельных районах Незалежной.
Вместе с тем Гутерриш сообщил, что ООН обратилась к России с рядом гуманитарных инициатив. В частности, по его словам, речь идёт о локальном прекращении огня в коридорах доставки гумпомощи и эвакуации мирных жителей.
А ранее генсек ООН призвал к независимому расследованию событий в Буче. Он отметил, что глубоко поражён кадрами с убитыми мирными гражданами. Отметим, что в Минобороны РФ уже заявляли, что представленные Киевом доказательства "преступлений" ВС РФ — провокация.