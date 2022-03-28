Гутерриш: Верю, что в конфликте вокруг Украины удастся избежать ядерной войны

Генсек ООН отметил, что такого развития событий нельзя допустить, как и использования химического или биологического оружия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастёт в столкновение с использованием ядерного, химического или биологического оружия.

"Я не могу представить в этом сценарии возможность того, что произойдёт война с использованием ядерного, биологического или химического оружия. Я верю, что этого удастся избежать. Этого нужно избежать", — сказал он.