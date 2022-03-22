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22 марта, 15:39

Генсек ООН Гутерриш предупредил о глобальном голоде из-за конфликта на Украине

Глава организации подчеркнул, что последствия уже ощущаются по всему миру. Он также заявил, что необходимо "прекратить боевые действия и дать миру шанс".

Конфликт на Украине грозит всемирным голодом из-за роста цен на продовольствие, удобрения и энергоносители. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Последствия уже ощущаются по всему миру с резким ростом цен на продовольствие, энергию и удобрения. Это угрожает вылиться в глобальный голод", — сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что необходимо "прекратить боевые действия и дать миру шанс".

Человечеству предрекли голод из-за Украины

Человечеству предрекли голод из-за Украины

Ранее в союзе фермеров Германии заявили о росте цен на пшеницу из-за ситуации на Украине. По словам главы организации Йоахима Руквида, в дальнейшем продолжится подорожание продовольствия, в частности потому, что Незалежная, являясь основным поставщиком зерновых, пропадёт с рынка. А до этого в газете The Washington Post написали, что события на Украине и антироссийские санкции приведут к росту цен на продукты в США. Эксперты предупреждают, что стоимость пшеницы будет повышаться вслед за ценами мирового рынка. И хотя в Штатах нет дефицита этого зерна, фьючерсы на поставки с 25 февраля уже выросли на 29%.

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Getty Images / Alexandra Beier

Григорий Воронцов

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