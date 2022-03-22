Генсек ООН Гутерриш предупредил о глобальном голоде из-за конфликта на Украине

"Последствия уже ощущаются по всему миру с резким ростом цен на продовольствие, энергию и удобрения. Это угрожает вылиться в глобальный голод", — сказал он.

Ранее в союзе фермеров Германии заявили о росте цен на пшеницу из-за ситуации на Украине. По словам главы организации Йоахима Руквида, в дальнейшем продолжится подорожание продовольствия, в частности потому, что Незалежная, являясь основным поставщиком зерновых, пропадёт с рынка. А до этого в газете The Washington Post написали, что события на Украине и антироссийские санкции приведут к росту цен на продукты в США. Эксперты предупреждают, что стоимость пшеницы будет повышаться вслед за ценами мирового рынка. И хотя в Штатах нет дефицита этого зерна, фьючерсы на поставки с 25 февраля уже выросли на 29%.