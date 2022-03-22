Макрон заявил, что во Франции могут ввести продуктовые карточки

Во Франции могут ввести продуктовые карточки, чтобы помочь наиболее бедным семьям и среднему классу. Об этом сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

По его словам, в скором времени Франция столкнётся с мировым продовольственным кризисом, и для этого необходимы конкретные решения. Поэтому в случае своего избрания на президентских выборах Макрон собирается выступить с инициативой о едином ответе в рамках Евросоюза.

"Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимся домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен", — сказал французский лидер в эфире радиостанции France Bleu.