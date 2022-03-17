Макрон предрёк миру глубокий продовольственный кризис из-за событий на Украине

Французский лидер отметил, что он особенно затронет страны, которые очень зависимы от России, — на Ближнем Востоке и в Африке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие 12–18 месяцев мир столкнётся с глубоким продовольственным кризисом из-за развернувшихся на Украине событий.

"Мы столкнёмся в ближайшие 12–18 месяцев с глубоким продовольственным кризисом, особенно в странах, очень зависимых от РФ, — на Ближнем Востоке и в Африке. Поэтому Европа должна быть готова к этому вызову как для неё, так и для её партнёров", — сказал Макрон на большой пресс-конференции, представляя свою предвыборную программу.

При этом французский лидер назвал своей целью обеспечить продовольственную независимость страны в случае избрания его главой государства на следующие пять лет.