Макрон предрёк миру глубокий продовольственный кризис из-за событий на Украине
Французский лидер отметил, что он особенно затронет страны, которые очень зависимы от России, — на Ближнем Востоке и в Африке.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие 12–18 месяцев мир столкнётся с глубоким продовольственным кризисом из-за развернувшихся на Украине событий.
"Мы столкнёмся в ближайшие 12–18 месяцев с глубоким продовольственным кризисом, особенно в странах, очень зависимых от РФ, — на Ближнем Востоке и в Африке. Поэтому Европа должна быть готова к этому вызову как для неё, так и для её партнёров", — сказал Макрон на большой пресс-конференции, представляя свою предвыборную программу.
При этом французский лидер назвал своей целью обеспечить продовольственную независимость страны в случае избрания его главой государства на следующие пять лет.
Ранее о риске продовольственного кризиса заявил министр финансов Франции. По его оценке, засуха в Северной Африке и возросшие цены на пшеницу могут вызвать большие трудности.
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