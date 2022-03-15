Европа без зерна и масла: как санкции против России отразятся на жителях Запада Цены на продовольствие растут во всём мире на десятки процентов. А скоро Европа может столкнуться с реальной нехваткой продуктов. Чем это грозит ЕС? 14 марта, 21:40 Getty Images / Chesnot

О том, что мировые цены на продовольствие могут вырасти на 8–22% от их и так высокого уровня из-за санкций против России, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В своём докладе учёные напомнили, что Россия и Украина являются крупными мировыми производителями сельхозпродукции. На две страны приходится более трети общемирового объёма экспорта зерновых и более половины — растительных масел.

Голодные игры для ЕС и мира

Тем временем Украина (кроме, наверное, освобождённых территорий), скорее всего, столкнётся с проблемой проведения посевной кампании.

Российское правительство уже ввело запрет на экспорт зерновых культур, а также вывоз белого сахара, чтобы не допустить дефицита внутри страны. Кроме того, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому выделяется два с половиной миллиарда рублей на компенсацию части затрат для предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

Производство цельнозернового хлеба. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Первыми последствия украинского кризиса почувствуют на себе страны Ближнего Востока и Северной Африки, куда уходит 70% экспорта пшеницы.

Но кроме прямого эффекта санкции против России имеют и косвенный негативный эффект для других стран. Стоимость продуктов уже поднимается по всему миру. Виной тому подорожание топлива и азотных удобрений. Так, с начала года удобрения подорожали на 183% (более $700 за тонну), и сейчас на мировом рынке наблюдается дефицит. Из-за высоких цен на газ в Европе производство удобрений сокращается, остановлено 20% мощностей. Поставка российских удобрений за рубеж также приостановлена Правительством РФ для того, чтобы их нехватка не ударила по российским производителям. Так что в России с этим проблем не ожидается, поэтому дефицита продуктов точно не будет.

Обратные антисанкции работают

А вот в Европе ситуация обратная. Похоже, даже пока начальные антисанкции России (их полный список ещё не утверждён правительством) действуют довольно эффективно: в европейских магазинах продавцы не успевают переписывать ценники. При этом, например, за подсолнечное масло идут реальные драки, так как оно неожиданно стало дефицитным товаром. А со следующего месяца его станет ещё меньше. С 1 апреля 2022 года Правительство РФ повышает экспортную пошлину на вывоз этого "жидкого золота" до 313 долларов за тонну.

Всего за год мировые цены на продовольственные товары выросли более чем на 33%, и в течение этого года они вырастут ещё больше. И тут дело уже не в ценах, дело уже в грядущем дефиците продовольственных товаров. Ближний Восток и Северная Африка прямо сейчас начали искать альтернативных поставщиков зерна, однако найти замену России и Украине практически невозможно. Египет уже наложил запрет на вывоз масла и муки. Неладное стали подозревать и в Европе. "15% нашего импорта нарушены войной, кроме того, растут цены на электроэнергию, могут пострадать фермеры", — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объясняя решение правительства страны запретить вывоз пшеницы из государства.

Рост цен на самые основные продукты питания, такие как масло и крупы, в Барселоне, Испания. 7 марта 2022 года. Фото © Getty Images / Paco Freire / SOPA Images / LightRocket

Повторение "арабской весны"?

В итоге миру грозит повторение "арабской весны" — цепочки революций в странах Африки и Ближнего Востока, которые были вызваны продовольственным дефицитом 2011 года. Более того, тряхнуло тогда и Европу. Выход Великобритании из Евросоюза также связывают с эхом кровавых бунтов, когда миграционный кризис привёл к усилению позиции евроскептиков и в итоге — к Брекситу.

— Риск "голодных протестов" и дестабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке очень велик, — уверена руководитель аналитического департамента компании "Универсал капитал" Татьяна Борзунова. — Даже если спецоперация на Украине будет заморожена сегодня, цены на энергоносители и удобрения останутся высокими. Также на этот раз кризис может накрыть и европейские страны, так как с такой большой продовольственной инфляцией там просто ещё не сталкивались.

Ждёт ли Запад дефицит продуктов? Да, этого не избежать Нет, но все продукты будут совсем по другой цене

Авторы Александра Баязитова