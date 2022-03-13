Читатели западных СМИ заподозрили своих политиков в грабеже собственных граждан Журналист Игорь Мальцев — о том, что обычные европейцы не верят в то, что новоизбранное правительство отвечает за свои слова и действия. 32128 32128

Европейский мир сейчас делится не по линии отношения к России или Украине. Он мечется между чудовищной пропагандой, полной фейков, криптоукраинства, которое промотируют политики и СМИ, и — банально — страхом за свой личный карман.

Потому что пока санкции против России выглядели в речах депутатов какого-нибудь Бундестага актом солидарности с украинцами — это, по законам соцсетей, хороший повод продемонстрировать virtue signal ("показная добродетель"). Но когда вдруг выясняется, что санкционный наскок прилетает бумерангом, тут у избирателя, читателя и просто бюргера возникает внезапно вопрос: "А нас за что?". И нормальный такой обыватель спрашивает: "А на хрена нам какая-то Украина, если за неё надо платить из своего кармана?" То есть одно дело повесить в окошке жовто-блакитный флажок, а другое — лишиться личных денег.

Пока немецкие политики прогибались под требования США по поводу "Северного потока – 2", основная масса населения начала понимать, что что-то будет нехорошее. Но русские продолжали выполнять все контракты и все поставки независимо ни от чего. Однако, когда канцлер Шольц начал разговоры о том, что надо полностью отказываться от России в энергетике, тут-то и началась настоящая паника. Потому что люди не верят в то, что новоизбранное правительство отвечает за свои слова и действия.

Для тех, кто в танке: газ для той же Германии это не просто средство отопления домов. Газ — это прежде всего электричество, причём промышленное. Миллиардные инвестиции в ветряки и солнечные батареи не смогли и не смогут обеспечить именно этот сектор потребления. И тут народ что-то начал подозревать…

Более того, они подозревают собственное государство в том, что оно просто пытается использовать конфликт на Украине как способ ограбления собственных граждан. Обозреватель газеты Welt Хенрик Бродер — один из самых умных там журналистов сегодня — так и говорит: "Происходит монетизация конфликта". Народу предложено "затянуть пояса".

В комментарии одного из читателей газеты видно, в чём суть монетизации: "Насколько возмутительно хорошо государство зарабатывает на росте цен на бензин, становится ясно, если учесть, что налоговая часть составляет около 60% (плюс налог на CO2) от цены за литр. При цене €2,35 за литр (сегодняшняя цена, имеющая тенденцию к резкому росту) это составляет €1,41. И ни один министр финансов не захочет обойтись без этого. Большинство населения, вероятно, сможет лишь горько посмеяться над обещанной компенсацией".

"Речь идёт не о солидарности, а о расширении вариантов принуждения непривилегированных граждан. У тех, кто это продвигает, напротив, всё будет хорошо".

"Эти люди, столь далёкие от реальности жизни обычного населения, должны быть очень осторожны в своих требованиях об отречении. Когда они говорят: "Мы должны ограничивать себя", "Мы будем мёрзнуть за мир на Украине" и т.д., они всегда имеют в виду нас, а не себя".

"Здесь цена дизельного топлива составляет 2,419 евро/литр, разве этого мало? Нет, 5 евро — все довольны. Интересно, когда будет достигнута красная черта трудоспособного населения?"

Кроме кармана, который стремительно пустеет, более продвинутых граждан волнует тотальное наступление на свободу слова. Хотя это тоже про карман.

ЕС принял поправки к закону, который теперь тотально запрещает транслировать русские официальные каналы, что привело, например, в "нейтральной" Австрии к установлению штрафа 50 тысяч евро каждому, кто будет пытаться транслировать материалы (даже частями) российских государственных информационных каналов. Как во Вторую мировую войну — когда был закон "о вражеском радиовещании". Кстати, в Германии и Австрии его установил Гитлер. Об этом сообщила газета Der Standard. Ну и, конечно, читатели высказались по поводу этого по полной.

"Во время предыдущих агрессивных войн НАТО в Ираке и Афганистане я предпочитал регулярно читать и "Аль-Джазиру", чтобы перепроверять информацию, которую получал здесь, дома. Это оскорбление и посягательство на моё право формировать собственное мнение, если сейчас практикуется цензура и я лишён возможности услышать другую сторону".

"Сегодня утром я прочитал, что производство бумаги будет ограничено/приостановлено в Брукк-ан-дер-Мур из-за высоких затрат на электроэнергию. Следствием этого является то, что газет будет печататься меньше и они станут дороже. Информация перемещается на www, потому что её можно контролировать".

"Полагаю, это означает, что конец свободы прессы стал виден всем. На самом деле это невероятно. Вчера вводили наказание за прослушивание вражеских станций. Сегодня станция запрещена как таковая".

"Как вы можете знать, что такое правда, если вы видите только одну сторону медали? — цензура! Если я хочу посмотреть интервью Путина, потому что слышу из него больше, чем из одностороннего репортажа, это не значит, что я за Путина, а значит, что я хочу составить о нём собственное представление!"

Начнут ли европейцы бастовать против "монетизации украинского конфликта"? 0 Новое правительство не боится бунтов и требований об отставке На смену ковидным бунтам придут антиукраинские

Авторы Игорь Мальцев