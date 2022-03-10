Почему европейские политики не готовы оплачивать нацистский режим на Украине Журналист Сергей Долгов — о реакции европейских политиков на те жертвы, которые их народы несут из-за политики Киева. 8410 8410 ТАСС / Пётр Ковалёв

Рациональность. Именно это качество, как считалось, присуще западной цивилизации. Как выясняется, ею там и не пахнет. По крайней мере, исходя из поведения Европы и США в вопросе энергетической безопасности. Джо Байден решил отказаться от нефти из России, Европа — от почти 40% потребляемого природного газа. При этом мы не только надёжный, но и (для Евросоюза) безальтернативный поставщик. Если Штаты могут найти нужную нефть в той же Венесуэле (после того, правда, как не единожды покаются перед Николасом Мадуро за историю с Хуаном Гуайдо), то вот у Европы альтернативного поставщика нет. Вернее, такого поставщика, который может подменить РФ с точки зрения объёма поставки газа, надёжности и низкой цены.

Более того, рациональность диктует необходимость укреплять отношения с Москвой, тем более на фоне конфликта на Украине. Ответственное немецкое правительство должно было резко ускорить сертификацию "Северного потока – 2" из опасения, что сошедшие с ума от русофобии украинские националисты, которым невменяемая украинская власть раздала оружие, могут банально устроить теракт на украинской ГТС и остановить экспорт газа из "страны-агрессора" в Европу через территорию Украины. Европейские лидеры должны были серьёзно озаботиться этой перспективой и создать для своих стран подушку безопасности в виде новой работающей трубы.

Но это, конечно, если мы говорим об ответственных политиках. Таких в Европе, к сожалению, нет. Есть лишь те, что отвечают перед носителями глобалистской идеологии и оторванных от реальности ценностей. Поэтому эти лидеры не только не сняли ограничения на "Северный поток – 2", так ещё и стали на всех углах говорить о необходимости отказа от российских нефти и газа, о поиске несуществующих альтернативных поставщиков.

Результатом подобных выступлений стала самая настоящая паника на биржах и рост цен на газ до 3900 долларов за тысячу кубов. Да, сейчас стоимость опустилась примерно в два раза, однако 10–11 марта пройдёт саммит Евросоюза, на котором планируется объявить план о постепенном отказе от закупок энергоносителей в России. И это обсуждение, вероятно, вызовет новые скачки цен.

Джозеф Байден, Эмманюэль Макрон и немецкие деятели говорят о том, что их граждане должны потерпеть, что всю вину за рост цен им нужно возлагать на Путина. Значительная часть граждан не уловила логику правящих элит, а некоторые расценили такой пассаж как форменное оскорбление. — Невероятно, но цены стремительно росли в течение нескольких месяцев. И теперь Брюно Ле Мэр (министр экономики Франции. — Прим. ред.) просит французов "перетерпеть" из-за войны на Украине. Это правительство действительно ни во что не ставит французов! — возмущается депутат Европарламента от Франции Жильбер Коллар, представляющий французских правых.

Возмущаются и в Германии. — Несмотря на эти ужасающие скачки цен в энергетическом секторе, США и ЕС также советуют полностью прекратить импорт нефти из России. Последствия для граждан Германии, по-видимому, безразличны политикам правящих партий, — говорит депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла. — Вице-глава ХСС и европейский представитель Манфред Вебер объявляет, что санкции "изменят нашу жизнь" и "приведут к высоким затратам, но они того стоят", "свобода не имеет цены". Задолго до начала российской спецоперации министр иностранных дел Бербок объясняла, что Германия "готова заплатить за это высокую экономическую цену". А министр экономики Хабек рекомендовал гражданам: "Если вы хотите немного навредить Путину, тогда экономьте энергию". Заявления, подобные этому, показывают, как далеко эти политики ушли от повседневной жизни и забот нормальных граждан. Спрашивал ли кто-нибудь из них, хотят ли граждане, чтобы война завершилась за столом переговоров, или они готовы продолжать подливать масло в огонь, усиливая санкции, и дальше платить за это такую ​​высокую цену? Федеральное правительство больше не может вести внешнюю политику за счёт граждан.

Недовольны не только немецкие правые, но и левые. — Цены стремительно растут на рынках энергоносителей и на заправках. Бензин, дизель, печное топливо, газ — все цены в настоящее время достигают рекордных уровней или находятся на пути к этому. Резкий рост цен гораздо сильнее ударил по низшим и средним уровням доходов: на заправке, при оплате счёта за заправку бака или при оплате счёта за электроэнергию. И многие просто не смогут оплатить эти счета. Прекращение огня и решение путём переговоров спасают жизни. Но эскалация энергетического кризиса также должна быть прекращена. Вместо этого немецкие лидеры изо дня в день превосходят друг друга в своей военной риторике, призывах к поставкам оружия и интенсификации экономической войны против России. Федеральное правительство должно наконец перестать накручивать спираль эскалации и вместо этого приложить серьёзные усилия для поиска дипломатического решения, — уверяет депутат от партии "Левые" Сара Вагенкнехт. — Вместо того чтобы тратить дополнительные 100 миллиардов на оружие и войну, необходимо срочно компенсировать социальные последствия украинского конфликта.

Из Восточной Европы тоже звучит возмущение. — У людей просто уже нет сил на такую ​​концентрированную глупость. Пока Венгрия запретила экспорт пшеницы и осознаёт, что её цены на мировом рынке бьют рекорды, словацкие министры добровольно мёрзнут в квартирах и хотят отучить нас от российского газа. Для этого просто нет слов. Отказ от российских нефти и газа фактически уничтожит средний класс. Кризис уже уничтожил бесчисленное количество компаний и лишил людей работы, взвинтил цены до небес и лишил Словакию доходов от транзита и налогов компаний, экспортирующих продукцию, которая зависит от этого сырья. Цена на всё — от бензина до хлеба, до зубной пасты — может стать в несколько раз дороже. И мы даже не знаем, как бы люди пережили зиму, — говорит депутат словацкого парламента от партии "Республика" Милан Мазурек. — Эта мысль теперь настолько безумна и абсурдна, что заставляет дрожать. То, что об этом открыто говорят умственно отсталые на должностях министров, показывает, что если нация не проснётся и не отправит в прошлое это правительство, то да поможет нам Господь Бог.

Любопытно, что все эти депутаты представляют оппозицию. То есть они понимают, что при продолжении такой политики, когда немца, француза, словака и других не спрашивали, готовы ли они переплачивать за нефть и газ ради пронизанного насквозь коррупцией и нацизмом украинского режима, нынешним европейским властям никакой Господь Бог не поможет. И что расплата придёт уже на следующих выборах.

"Поправеет" ли Европа к следующим выборам? 0 Да, к власти придут представители правых партий Нет, ситуация не изменится

Авторы Сергей Долгов