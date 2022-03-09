Европейцы возмущаются угрозами Зеленского создать ядерное оружие Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о намерении главы Украины расторгнуть Будапештский меморандум. 20629 20629 Обложка © ТАСС / Tobias Hase / dpa

Кому-то могло показаться, что чаша российского терпения бездонна. Что Москва восемь лет терпела украинский режим и готова делать это дальше. Однако 19 февраля туда капнула последняя капля. "На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о намерении выйти из Будапештского меморандума о взаимопонимании и приступить к созданию ядерного оружия. Это стало одной из главных причин начала российской военной спецоперации", — говорит чешский депутат Европарламента Иван Давид. Более того, на днях выяснилось, что эта капля (так её видел мир) была на самом деле водопадом. Российские власти рассказали о попытках находящихся у власти в Киеве наркоманов и нацистов создать себе ядерную гранату, чего, конечно, Москва не могла допустить.

Тогда на слова Зеленского отреагировали даже слепоглухонемые из Организации Объединённых Наций, которые предпочитают взирать на мировые кризисы с высоты своих огромных зарплат. По словам Стефана Дюжаррика, пресс-секретаря генсека ООН Антониу Гутерриша, публичная риторика по ситуации вокруг Украины должна быть нацелена на снятие напряжения, а не на создание противоречий.

Сделал ли пан Зеленский выводы из этого события? Отнюдь. Сейчас во время спецоперации России, когда Украина рискует потерять свою государственность, он снова говорит о выходе из меморандума, предлагая его сжечь. "Повторяя этот тезис, президент-шоумен фактически перечёркивает любой возможный переговорный процесс. При этом де-факто объявляет европейским союзникам о своей готовности начать ядерную войну, что им вряд ли нравится", — продолжает Иван Давид.

А что же мир? До начала военной операции западные эксперты критиковали перспективы выхода Украины из Будапештского соглашения. "Сомнительно, что руководство Украины настолько наивно и безответственно для того, чтобы перейти от популярной в народе идеи воссоздания ядерного оружия к самому воссозданию, наплевав на все последствия от этого шага, — пишет американский эксперт по вопросам ядерного разоружения Марианна Буджерин. — Куда более конструктивным шагом для Киева будет твёрдо придерживаться своего решения о разоружении. Вместо того чтобы с пренебрежением относиться к Будапештскому меморандуму, Украина должна использовать его как основу для построения крепких стратегических отношений с США и их союзниками".

Но такие слова могли звучать до начала российской операции. Сейчас же западные эксперты, конечно, стараются эту тему не педалировать. Что, на первый взгляд, странно, ведь ядерная Украина с гранатой представляла бы угрозу прежде всего для Европы. Особенно в том случае, если внешнее поведение её будет напоминать северокорейское. Однако национальный интерес уступает место политической целесообразности — в нынешних условиях критиковать киевский режим считается не комильфо.

Эксперты же из других стран не связаны такого рода политической цензурой, поэтому вполне могут называть вещи своими именами. "Ни Россия, ни НАТО не заинтересованы в том, чтобы Украина стала ядерной державой. Думаю, что решение Украины о выходе из меморандума встретит сопротивление со стороны всех игроков. Никто не позволит ей совершать такое "ядерное приключение", — говорит бразильский политолог Леонардо Пас Невес.

Собственно, вот и не позволили. Точнее, не позволила одна, самая ответственная держава, не боящаяся принимать сложные решения и нести ответственность за них.

Почему Европа продолжает помогать Украине, несмотря на угрозы создания ядерного оружия? 0 Европейские элиты конфликтуют друг с другом Европа подчинена США, поэтому адекватной реакции мало Голоса европейцев тонут в толпе тех, кто готов переписать мировую историю

Авторы Геворг Мирзаян