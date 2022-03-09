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Президент-шоумен и его ядерные игры: Европейцы возмущаются угрозами Зеленского создать ядерное оружие

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о намерении главы Украины расторгнуть Будапештский меморандум.

9 марта, 18:32
<p>Обложка © ТАСС / Tobias Hase / dpa</p>

Обложка © ТАСС / Tobias Hase / dpa

Кому-то могло показаться, что чаша российского терпения бездонна. Что Москва восемь лет терпела украинский режим и готова делать это дальше. Однако 19 февраля туда капнула последняя капля. "На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о намерении выйти из Будапештского меморандума о взаимопонимании и приступить к созданию ядерного оружия. Это стало одной из главных причин начала российской военной спецоперации", — говорит чешский депутат Европарламента Иван Давид. Более того, на днях выяснилось, что эта капля (так её видел мир) была на самом деле водопадом. Российские власти рассказали о попытках находящихся у власти в Киеве наркоманов и нацистов создать себе ядерную гранату, чего, конечно, Москва не могла допустить.

Тогда на слова Зеленского отреагировали даже слепоглухонемые из Организации Объединённых Наций, которые предпочитают взирать на мировые кризисы с высоты своих огромных зарплат. По словам Стефана Дюжаррика, пресс-секретаря генсека ООН Антониу Гутерриша, публичная риторика по ситуации вокруг Украины должна быть нацелена на снятие напряжения, а не на создание противоречий.

Сделал ли пан Зеленский выводы из этого события? Отнюдь. Сейчас во время спецоперации России, когда Украина рискует потерять свою государственность, он снова говорит о выходе из меморандума, предлагая его "сжечь". "Повторяя этот тезис, президент-шоумен фактически перечёркивает любой возможный переговорный процесс. При этом де-факто объявляет европейским союзникам о своей готовности начать ядерную войну, что им вряд ли нравится", — продолжает Иван Давид.

А что же мир? До начала военной операции западные эксперты критиковали перспективы выхода Украины из Будапештского соглашения. "Сомнительно, что руководство Украины настолько наивно и безответственно для того, чтобы перейти о популярной в народе идеи воссоздания ядерного оружия к самому воссозданию, наплевав на все последствия от этого шага, — пишет американский эксперт по вопросам ядерного разоружения Марианна Буджерин. — Куда более конструктивным шагом для Киева будет твёрдо придерживаться своего решения о разоружении. Вместо того чтобы с пренебрежением относиться к Будапештскому меморандуму, Украина должна использовать его как основу для построения крепких стратегических отношений с США и их союзниками".

Но такие слова могли звучать до начала российской операции. Сейчас же западные эксперты, конечно, стараются эту тему не педалировать. Что, на первый взгляд, странно, ведь ядерная Украина с гранатой представляла бы угрозу прежде всего для Европы. Особенно в том случае, если внешнее поведение её будет напоминать северокорейское. Однако национальный интерес уступает место политической целесообразности — в нынешних условиях критиковать киевский режим считается не комильфо.

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Эксперты же из других стран не связаны такого рода политической цензурой, поэтому вполне могут называть вещи своими именами. "Ни Россия, ни НАТО не заинтересованы в том, чтобы Украина стала ядерной державой. Думаю, что решение Украины о выходе из меморандума встретит сопротивление со стороны всех игроков. Никто не позволит ей совершать такое "ядерное приключение", — говорит бразильский политолог Леонардо Пас Невес.

Собственно, вот и не позволили. Точнее, не позволила одна, самая ответственная держава, не боящаяся принимать сложные решения и нести ответственность за них.

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Авторы
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

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