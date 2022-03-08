Как европейские спекулянты "замораживают" Европу, обвиняя в этом "Газпром" Политолог Александр Роджерс — для чего Запад взгрел цены на газ и продолжает их увеличивать, губя европейскую экономику. 36739 36739 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Давайте попробуем разобраться, хотя бы вкратце, что сейчас происходит на мировых энергетических рынках. Цена на газ стремится к 4000 долларов за тысячу кубометров, нефть танцует в районе 127 долларов за баррель, уголь превысил 500 долларов за тонну, электричество в Европе и США также продолжает дорожать.

Долго такое безумие продолжаться не может, потому что при таких ценах в Европе практически не остаётся рентабельных производств (для многих из них цена отсечения 800 долларов за тысячу кубометров газа, если дороже — то работа в убыток). Причём происходящие процессы — это не следствие естественного дефицита, а рукотворный кризис. Вот мы и попробуем разобраться, кто виноват и кому выгодно.

Если кто смотрел заявления вице-премьера России Александра Новака и пресс-службы "Газпрома", то там везде чётко говорится, что российская сторона все свои обязательства по поставкам выполняет в полном объёме, все получаемые заявки удовлетворяются без промедлений. То есть, как говорят айтишники, "проблема на стороне получателя".

И хотя отдельные западные политики уже пытаются обвинять в нарастающем кризисе Россию, но по факту получается, что тормозят поставки газа (и всего остального) именно в Европе. Еврочиновники, всякие Боррели и фон дер Ляйены, наперебой заявляют, что "мы пытаемся найти замену российскому газу". Чем больше усилий — тем меньше успехов, результата всё равно нет. Потому что Норвегия качает на максимуме своих возможностей, Катар может поставлять только СПГ (и в незначительных количествах, которые не могут принципиально изменить картину), африканцы могут поставлять только в Испанию и Португалию (причём у них там свои конфликты) — и всё, на этом варианты заканчиваются. Картина Репина "Приплыли".

"Газпром" может и готов поставлять больше. "Роснефть" может поставлять больше (но там действует соглашение ОПЕК+). Угля у нас тоже немерено. "Росатом" готов строить и снабжать топливом АЭС.

Проблема в том, что Запад болен русофобией, неоколониализмом и мечтами об очередном "дранг нах остен". Проблема в том, что за всё это нужно платить, а они хотят даром. Проблема в том, что на кризисе наживаются определённые структуры, выступающие посредниками и спекулянтами, — им выгодны дефицит и высокие цены. Даже в ущерб экономике Евросоюза и входящих в него стран отдельные компании и кланы прямо в эти дни делают себе состояния на дефиците и панике.

Европейская экономика умрёт, но отдельные люди "со светлыми лицами" станут ещё богаче и влиятельнее. По всей видимости, это и есть "Великая перезагрузка", о которой говорили в Давосе.

Руководство некоторых стран догадывается о возможных негативных последствиях, поэтому Болгария и Венгрия планируют инициировать выход из ЕС, если Брюссель примет решение о санкциях против энергосектора РФ. Хоть у кого-то ещё остался инстинкт самосохранения.

При этом безмозглые марионетки, типа главы МИД Великобритании Лиз Трасс, заявляют, что "необходимо усиливать санкционное давление на Россию, несмотря на его последствия для жителей самого королевства". Несмотря и на без того плачевное состояние британской экономики.

В США аналогично Конгресс рассматривает возможный запрет на закупку российской нефти. Хотя там картина вообще печальная, потому что в мире всего несколько стран, обладающих большими запасами тяжёлой нефти, — Россия, Иран и Венесуэла, — и США умудрились вступить в затяжные конфликты со всеми ними. И одновременно с этим отказываются (или не могут?) расконсервировать собственную добычу внутри Штатов.

Запад также пытается затормозить поставки российской нефти в другие страны, в том числе угрожая конфискацией перевозящих её танкеров, что уже можно расценивать как пиратство. Впрочем, возможности реализовать такие угрозы у них практически нет.

При этом газ для российских потребителей остаётся по цене около 40 долларов за тысячу кубометров (плюс стоимость транспортировки), а бензин один из самых дешёвых в мире. Безумие Запада и их энергетические проблемы нас не затронут.

На какой цифре за кубометр газа рухнет европейская экономика? 0 Это происходит уже сейчас - предприятия закрываются 5000 тыс долларов за тысячу кубометров газа

Авторы Александр Роджерс