Для чего Украина собирается взорвать ядерную установку Оглавление Что происходит в Харьковском физико-техническом институте Как будут брать заминированный объект Харьковский ядерный реактор Миллионы жизней окажутся под угрозой, если украинские силовики взорвут экспериментальную ядерную установку в харьковском институте, построенную под патронажем США. 31372 31372 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency

Украинские силовики поняли, что радиоактивные объекты вызывают особый интерес у западных стран. Провокация на Запорожской АЭС провалилась, но вызвала большую шумиху. Президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что мир стоит на пороге атомной катастрофы, его слова подхватили СМИ. Но реальность оказалось иной. Станция находится под контролем российских военнослужащих, и ей ничто не угрожает.

Что происходит в Харьковском физико-техническом институте

Главный корпус национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" в Харькове. Фото © Wikipedia

О новой провокации, которая готовится Службой безопасности Украины и террористами батальона "Азов", рассказали в Минобороны РФ. Объектом выбрана ядерная установка в Харьковском физико-техническом институте.

— СБУ и боевики батальона "Азов" планируют подорвать реактор и обвинить Вооружённые силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Со стороны российских военнослужащих было бы безумием наносить такой удар, так как до России всего 40 километров. Однако, по данным Минобороны РФ, объект уже заминирован. Интересно, что строительство данной установки финансировалось США, а теперь в Вашингтоне отказываются комментировать сложившуюся ситуацию. Обеспокоились в Японии, но к благоразумию никто не призывает. Кстати, в ядерной установке есть тот самый уран-235, который используется в ядерном оружии.

Стоит отметить, что для создания нужной картинки в первую столицу Украины уже прибыли представители иностранной прессы. В СБУ уже начали подготавливать почву для создания нужной информационной повестки.

— Сегодня российским агрессором совершены обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" по территории национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (НУЦ ХФТИ), — написали представители местной СБУ на официальной странице в Facebook. Пока ядерная установка не пострадала. В ведомстве пояснили, что если установка будет взорвана, то это приведёт к экологической катастрофе.

Теперь перед участниками "Операции Z" стоит задача предотвратить возможную провокацию украинских спецслужб и радикалов.

Как будут брать заминированный объект

Фото © ТАСС / Diego Herrera / Europa Press

В свете подобных событий становится понятно, почему российские военнослужащие одними из первых берут под охрану ядерные объекты. Запорожская и Чернобыльская АЭС уже в безопасности. Под контролем Украины остаются станции в Ровенской, Хмельницкой и Николаевской областях. Не допустить провокацию в Харьковском физико-техническом институте возможно лишь после взятия под охрану этого объекта.

— Обеспечить высадку диверсионно-разведывательной группы с вертолётов и захватить институт. При поддержке авиации отбивать атаки нацистов. Другого варианта нет. Разговаривать с ними бессмысленно. Если они допустят катастрофу, то будут обвинять нас. Надо понимать, что они могут начать обстрел тяжёлым вооружением. Даже удар из ПТУРа может представлять опасность, — сообщил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Специалист считает, что украинские вооружённые формирования способны осуществить подрыв установки. Константин Сивков отметил, что сегодняшние военнослужащие Украины ведут себя хуже войск СС. Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что даже если произойдёт взрыв, то ядерным он не будет. При этом возможен эффект "грязной" бомбы. Минирование ядерной установки может быть и приманкой.

— Это может быть провокация, чтобы мы туда сунулись и попали в засаду. Дело в том, что украинской стороне удалось завезти большое количество миномётов и артиллерии, которая, я думаю, под видом гуманитарных грузов пересекала западную границу Украины. Это отмечают местные. Они говорят, что военных в Харькове стало больше и с оружием у них проблем нет. К этой информации нужно относиться критично, — рассказал Лайфу Алексей Леонков.

Харьковский ядерный реактор

Фото © Shutterstock

Несмотря на то что экспериментальная ядерная установка — это не целая АЭС, она несёт серьёзную угрозу в случае взрыва. Для понимания возможных последствий провокации СБУ и батальона "Азов" нужно вспомнить трагедию 1986 года. Подсчитать точно количество жертв аварии на Чернобыльской АЭС не представляется возможным, их тысячи. Нельзя забывать и о последствиях для окружающей среды. Вокруг ЧАЭС создана зона отчуждения, где нет людей.

— Достанется Европе, Харькову, Украине и всем остальным. Установка содержит ядерные материалы, которые в случае взрыва будут распылены. В Харькове в начале марта очень мощная роза ветров. Ветер может дуть с севера на юг, с востока на запад. Такое ядерное облако заставит все страны на континенте, что называется, "надышаться", — пояснил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец. По его мнению, если случится взрыв, то это будет не только акт самоубийства, но и акт казни миллионов людей.

Надеяться, что украинские радикалы не осуществят взрыв, не стоит. Им уже терять нечего. Они знают, что российские военнослужащие или демилитаризируют, или возьмут в плен, а дальше суд. Сейчас стоит вопрос о миллионах жизней. И это цифра не преувеличена. Население самого Харькова — 1,4 миллиона человек, ещё 400 тысяч человек в Белгороде. Безусловно, территория Харьковского физико-технического института должна быть взята под контроль российских войск, как и другие ядерные объекты Украины. Вместе с безопасностью мы можем получить документы, которые прольют свет на желание Украиной обладать ядерным оружием.

Угроза взорвать экспериментальный ядерный реактор — реальность или ловушка? 0 Да, СБУ и "Азов" — это террористы Минирование объекта может оказаться ловушкой для российских военных

Авторы Даниил Черных