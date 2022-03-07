Хуже, чем в фильме ужасов: Что пишут западные и украинские СМИ об убийстве киевского переговорщика с Россией Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на убийство Украиной собственного переговорщика, который посетил Белоруссию. 6 марта, 21:40 Денис Киреев во время российско-украинских переговоров в Белоруссии 28 февраля 2022 года. Обложка © ТАСС / Александр Кряжев / POOL

"Триллер спецслужб об убитом украинском переговорщике". Именно так газета Bild называет крайне запутанную историю вокруг убийства Дениса Киреева, члена украинской делегации на первой встрече представителей России и Украины в Белоруссии. И первые сообщения вроде бы звучат многообещающе для западной пропаганды. "Украинский переговорщик был застрелен в преддверии нового раунда переговоров о прекращении войны на Украине", — пишет Daily Mail.

Западному зрителю кажется, что сейчас ему будут рассказывать, что злобные орки в форме солдат Российской армии расстреляли бедного украинца, который протягивал им оливковую ветвь и умолял прекратить перемалывать жерновами женщин и детей в подвалах Лубянки, однако в конце предложения Daily Mail скромно дописывает... "на фоне обвинений в том, что он был русским шпионом". И вот тут уже начинается самый настоящий треш.

Что на самом деле произошло? Член украинской делегации на первых переговорах Денис Киреев ехал с охраной по Киеву. На дороге он был остановлен сотрудниками СБУ, после чего якобы добровольно пересел в их машину — и исчез. Через какое-то время появились фотографии его трупа — пана Киреева просто пристрелили в голову.

И тут же пошли заявления о том, что за дело. "Киреев — человек Клюевых (украинские олигархи. — Прим. Лайфа). В период с 2006 по 2008 год Денис Киреев работал в компании "СКМ Финанс", где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом его работы стала австрийская компания Group Slav AG Клюевых, расположенная в Вене. В период с 2006 по 2012 г. Денис Киреев был членом наблюдательного совета "Укрэксимбанка". Занимал позицию первого заместителя председателя правления "Ощадбанка" по квоте Клюевых с 2010 по 2014 г., — пишет украинский депутат Александр Дубинский. — Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами, очень хочется выяснить у офиса президента".

Денис Киреев. Фото © belnaviny.by

Ряд украинских и иностранных СМИ тему подхватили. «В украинской команде переговорщиков найдет русский шпион», — передает польский телеканал "Белсат", созданный для работы на белорусскую аудиторию. «По данным СМИ, еще в июле 2020-го на Украине было открыто уголовное производство по его возможной работе на российские спецслужбы. Тогда отмечалось, что Киреев вроде бы несколько раз в год ездил в РФ, где мог общаться с кураторами», — пишет украинское издание «Обозреватель». «Сообщается, что Киреев имел «свободный доступ» в кабинет главы СБУ Ивана Баканова и главы украинской военной разведки Кирилла Буданова… Как Киреев попал в украинскую делегацию и за что отвечал, неизвестно. В официальном списке Офиса президента Украины для взятия журналистами интервью он не указан», — цитирует немецкий телеканал N-TV украинские СМИ.

Вскоре, однако, в ситуации произошел резкий разворот. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Киреев был украинским разведчиком и погиб при выполнении боевой задачи. И вот тут, казалось бы, наступает простор для различных версий. Как, что, почему? Несогласованность спецслужб, разборки украинской разведки и СБУ — множество причин. И как они освещаются в западной прессе? Констатациями.

«Правительство назвало его героем лишь через несколько часов после того, как депутат парламента назвал его изменником и сказал, что он был ликвидирован спецслужбами», — констатирует издание The Sun. То самое бульварное The Sun, которое уже давно обсосало бы эту тему со всех сторон и сделало бы кучу выводов — если бы речь шла о какой-то другой стране. О России, о Германии, даже об Англии — но не об Украине, которую критиковать запрещено.

«Говорят, он слил информацию с переговоров людям Путина — государственная измена!», — пишет немецкое Bild. Однако что он такого мог слить? Цели и задачи украинской делегации в Белоруссии были прозрачнее байкальской воды. Делегация не имеет никаких серьезных полномочий и просто пытается максимально тянуть время. Ничего нового Киреев не мог сказать — если, конечно, он не вел параллельные переговоры с Москвой от имени каких-то олигархов. Но разве кто-то из западных СМИ выдвигает такую версию? Нет.

Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Фото © ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии

Верхом аналитики является сообщение немцев. «Журналист-расследователь Майкл Вайс высказал в Твиттере мнение, что Киреева могли использовать как двойного агента. Бывший начальник разведки сказал ему, что Киреев тратил “столько же времени” на сокрытие вражеских шпионов, как и на их поимку», — пишет немецкий телеканал N-TV. Но, опять же, никаких инсайдов или расследований столь вопиющего случая, как расстрел без суда и следствия собственного переговорщика.

Казалось бы, инсайдов и расследований стоит ожидать от крупнейших американских СМИ, где работают суперпрофессионалы. Однако все они скромно молчат. Ведь даже их суперпрофессионализма не хватит для того, чтобы каким-то образом обелить украинский режим в этой истории. И если они ею займутся, то триллер вполне может превратиться в фильм ужасов, демонстрирующий западным обывателям, кого они в Киеве поддерживают.

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Авторы Геворг Мирзаян