Как западный бизнес высек сам себя и идёт к банкротству из-за антироссийских санкций Политолог Александр Роджерс — о том, почему русофобия обходится Европе и Америке больно и очень дорого. 43412 43412 Обложка © Shutterstock

Как известно, любой кризис — это не только новые проблемы, но и новые возможности. Давайте попробуем разобраться, какие компании будут нести наибольшие убытки от антироссийских санкций, а кто от этого выиграет. Начнём, пожалуй, с авиакомпаний. Финская "Финн эйр" отправляет в вынужденный неоплачиваемый отпуск до 200 пилотов и 450 бортпроводников. Официально "из-за коронавирусных ограничений", но в реальности ровно столько было задействовано в рейсах в Россию и через её территорию.

А вот израильский Кнессет на фоне отказа западных страховых компаний страховать рейсы в Россию (Израиль к санкциям не присоединился) выделил два миллиарда долларов на страховой фонд для своих авиалиний. И полёты оттуда в Россию и обратно продолжатся по графику. Ну и кому нужно в Россию по делам из Европы, сможет полететь с пересадкой в Тель-Авиве, так что израильтяне ещё и заработают, нарастив пассажиропоток.

Следующее направление, где Запад будет терять деньги, — это кино. "Дисней" и "Уорнер бразерс" заявили, что их новые фильмы не пойдут в прокат в российских кинотеатрах. Как же мы переживём, что больше не увидим трансвеститов и гомосексуалистов в "Золушке"?! Впрочем, все желающие смогут узреть это убожество на торрентах. А "Нетфликс", который сначала тоже выступил с громкими осуждающими заявлениями, потом тихонечко восстановил оплату подписочных сервисов.

Дальше идёт программное обеспечение. Ряд западных компаний объявили, что не будут больше продавать своё ПО в Россию, а также прекратят обслуживание уже поставленных продуктов, что, вообще-то, является нарушением условий заключённых договоров и будет в дальнейшем караться в судах штрафными выплатами. Потому что истерия спадёт, а пеню за неисполнение договоров никто начислять не прекратит. Бизнес — штука суровая. Ну и тут у ряда российских IT-компаний тоже праздник. Например, антивирусное ПО Касперского сможет стать почти монополистом на отечественном рынке.

Кстати, под шумок могут и пиратство легализовать. Каперство во время войны — священное дело, практикуется тысячи лет. Теперь и в среде программного обеспечения. Более того, можно будет ещё и экспортировать отпираченное, чтобы и в "цивилизованных странах" могли им пользоваться.

С соцсетями аналогичная картина. Закроют "Фейсбук" и "Твиттер" — вырастет аудитория "ВКонтакте". А "Ютуб" отменил показ рекламы в России, в результате чего мы больше не будем видеть плачущего Ходорковского, хотя смешное зрелище, надо признать, и автоматически получаем премиум-аккаунты. А можно ещё кого-нибудь денацифицировать, чтобы продлить?

Со своей стороны Российская Федерация на государственном уровне прекращает закупать и использовать продукцию ряда западных компаний, чьи страны вводят против нас санкции. Принципиальное решение об этом уже принято, сейчас это воплощается в нормативных документах и отраслевых приказах. В частности, это касается продукции, у которой есть отечественные аналоги, начиная от строительной техники и заканчивая шуруповёртами и бензопилами.

Следующие на очереди — пресловутые айфоны. Креативная комиссия (есть и такое) по введению санкций предложила полностью лишить население России смартфонов. "Эппл", теряя одежду на бегу, заявила, что останавливает свои платёжные сервисы и прекращает продажу продукции в России.

После чего Южная Корея договорилась с Вашингтоном о том, что они свои смартфоны (и прочую технику) продолжат поставлять в Россию. Не говоря уже о том, что китайцы и не собирались присоединяться к санкциям и что-то там ограничивать. То есть и этот рынок будет основательно переделён. Позднее появились сообщения о том, что "Эппл" снова открывает свои магазины в России (не проверял, у меня всё равно "Самсунг").

Кстати, о платёжных сервисах. "Виза" и "Мастеркард" уже давно жаловались, что их фактически вытесняют с российского рынка. А теперь, когда они присоединились к санкциям, их просто заменят другие платёжные системы (конкуренция между ними очень ожесточённая).

Можно продолжать достаточно долго, но везде картина будет примерно такая же. Все компании, которые присоединяются к санкциям, теряют деньги, рынки и несут убытки. А те, кто всю эту русофобскую истерию игнорируют, наращивают продажи. Так что русофобия — это дорого и больно. А сегодня это очевидно, как никогда.

Почему многие западные компании временно замораживают работу в России, но не уходят окончательно? 0 Надеются, что власти их стран отменят санкции Будут искать поводы снова открыться, чтобы не потерять нишу

Авторы Александр Роджерс