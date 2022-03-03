Почему мировые СМИ засомневались, что России страшна ядерная финансовая бомба Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что Москва, по мнению западных СМИ, оказалась не так уж и уязвима перед санкциями. 26591 26591 Обложка © Shutterstock

"Денег хватит". "Времени хватило". "Американского лидерства не хватит". Явно не такие тезисы обычный читатель ожидал увидеть в публикациях, посвящённых влиянию санкций на Россию. А они есть. Их не так много, но на фоне стандартных мантр о "задавим / скрутим / отбросим в каменный век" эти тезисы выглядят как вкрапления рациональности в общезападный дискурс.

Сегодня на Россию идёт самый настоящий санкционный накат — такой, которого никогда не было за всю её современную историю. Санкциями бьют по всем направлениям — от резервов ЦБ до запрета пускать российских кошек на международные выставки.

Однако цель этих запретов по большей мере краткосрочная — вызвать панику среди россиян, заставить их выйти на улицы, повлиять на Путина и вынудить его остановить спецоперацию на Украине. То есть реализовать единственный сценарий, при котором Россия полностью проиграет. С долгосрочной же точки зрения влияние санкций отнюдь не так однозначно, как хотелось бы некоторым американским пропагандистам, украинским фейкомётам и российским предателям. Причём пишут об этой неоднозначности не только китайские СМИ, которых могут обвинить в пророссийскости — несмотря на то, что они всё раскладывают по полочкам, — а даже американские и англоязычные.

Так, в частности, они признают, что Россию санкции врасплох не застали. По мнению AsiaTimes, санкции не свергнут Путина, ведь "множество политиков потратили колоссальное количество времени на то, чтобы Россия смогла пережить изоляцию от Запада". И прежде всего скопили денег. "Страна, которая столкнулась с санкциями после вторжения в Крым в 2014 году, имеет валютные резервы на сумму более 600 миллиардов долларов, то есть деньги в валюте других стран и золоте. Эти резервы были созданы специально для защиты от санкций", — напоминает Vox. Да, издание признаёт, что Москве может быть сложно сейчас получить эти деньги — значительная часть их находится в ценных бумагах в банках по всему миру. Но они есть. Да и имеющихся средств достаточно.

"Действительно, западные санкции нейтрализуют очень значительную часть российских резервов (которые в целом составляют 661 млрд долларов), но… Центробанк, вероятно, сохранит доступ к резервам, расположенным либо в России, Китае, либо в золоте на сумму около 200 миллиардов долларов. Этого достаточно, чтобы оплатить девять месяцев импорта, даже если предположить, что Россия за это время ничего не экспортирует, чтобы компенсировать их.

"Между тем эти запасы растут со скоростью около 1 миллиарда долларов в день благодаря всё ещё активному экспорту нефти и газа в условиях нынешних повышенных цен на энергоносители", — пишет британская The Telegraph. А нефть и газ никто перекрывать не собирается — энергетический рынок уже колбасит. "Разворачивающаяся экономическая война бьёт по России. Но она вредит и Соединённым Штатам, — пишет The Washington Post. — Исключение России из экономической системы вызовет международный резонанс, приведёт к повсеместному повышению цен на газ со всеми вытекающими отсюда негативными экономическими последствиями". Ведь, как верно упоминают китайцы, четверть нефти и 40% потребляемого в ЕС газа идёт из России.

Да, чисто теоретически этого можно избежать — не трогать российскую газовую сферу и надеяться на то, что "Газпром" продолжит исправно выполнять свои обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако других потерь уже избежать невозможно.

В понимании простых людей глобальное лидерство США зижделось на ракетах и авианосцах, но это не так. Главными инструментами контроля над миром были глобальные финансовые институты — доллар, МВФ и т.п. И сейчас "Соединённые Штаты … рискуют потерять некоторый контроль над финансовой и платёжной системой, которую мы получили отчасти из-за европейской нестабильности в XX веке и которая с тех пор поддерживает наше процветание и могущество", — пишет The Washington Post. Ещё недавно всех подобный расклад устраивал — удобно же иметь единую мировую валюту, одни правила игры.

Однако, по мнению издания, попытка превратить эту систему в оружие против Москвы "может подтолкнуть Россию и другие страны (которые осознают, что сегодня доллар используют против России, а завтра примутся за них. — Прим. ред.) к альтернативному, децентрализованному способу финансирования, который по самой своей природе будет противостоять контролю со стороны любого правительства". Собственно, Россия уже создала или создаёт такие "децентрализованные способы финансирования" вместе со следующей на очереди потенциальной жертвой американского злоупотребления — Китаем.

И это не единственный плюс для Москвы. Да, нас отрубили от западной финансовой системы, но в этом есть и свои выгоды, если их поискать. "России не нужны иностранные заимствования: их доля колеблется в районе 30% от ВВП против 102%, например, в США. Россия будет вполне счастлива, если капитал станет сложно выводить из страны после отключения её от SWIFT. Ежегодно выводятся миллиарды долларов — и делают это не только олигархи, покупающие яхты, но и простые люди, переводящие свои сбережения в менее рискованные юрисдикции", — уверяет AsiaTimes.

Так что, как верно пишет The National Interest, "Запад должен балансировать на тонкой грани между наказанием российской агрессии и поиском баланса между своими экономическими и политическими потребностями". А это не очень получается.

Когда Запад ощутит на себе результат собственных санкций против России? 0 Это уже происходит, вспомним проблемы авиализинга Через месяц Через полгода

Авторы Геворг Мирзаян