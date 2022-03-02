Чем закончится травля русских спортсменов, музыкантов и обычных граждан по всему миру Журналист Игорь Мальцев — о том, как Запад потерял границы в "охоте" на россиян и санкциях против обычных людей и талантливых артистов. 33398 33398

Если вы чего-то другого ждали от наших "партнёров", то вы, наверное, снежинка или единорог, не вылезающий из "Тиктока" в реальный мир. То, что сейчас происходит с переделом культурной, спортивной и других сцен, — всё уже было давно отработано на тех же самых олимпийских играх (и нефиг писать их с большой буквы: умерла так умерла). Сначала они блокировали и деплатформили своих несогласных, потом чужих, потом действующего президента, причём собственного. Почему бы им не попытаться забанить одну восьмую суши? Проблема только одна: одна восьмая суши — это очень много. Поэтому банят популярных и зависимых от западных контрактов.

"А поклянись на верность Западу", — кричат дирижёру Гергиеву. Примерно в тех же краях что-то подобное кричали генералу Карбышеву, поливая его на морозе водой в концлагере Маутхаузен, про который австрийцы думают, что все забыли (плюс 43 филиала по всей стране). Теперь музыканта увольняют из Баварской оперы, из Венской и т.д. Выкидывают одну из самых крутых оперных певиц мира — Анну Нетребко. Прессуют и увольняют спортсменов, которые на контрактах в мировых командах. Надо только сделать одно — отречься от родины. Всего ничего. Ты даже просто промолчать не можешь. Никто ж тебя не поливает водой на морозе и не кричит: "Фойер", и даже немецкие овчарки не лают. Хотя, конечно, лают, но уже с трибуны. Вчерашние партнёры, контракторы и товарищи вдруг радостно выкидывают тебя с выставок, состязаний, выступлений, кинопроектов только потому, что у тебя в паспорте написано "русский".

И, что удивительно, в Москве отчего-то не требуют поклясться в верности на Библии тех деятелей культуры, которые тут получали немереные деньги, а сегодня хлопают дверями больших и малых театров, оказавшись внезапно "украинско-американскими хореографами". Они сами, всё сами. Творец, конечно, слаб и эмоционален и имеет право на высказывание. Но между высказыванием и расчехлением в качестве конкретного врага дистанция невелика. Оказалось, что мы тут десятилетиями кормили украинскую и проукраинскую творческую элитку, которая нас молча ненавидела, но тем не менее рассовывала бюджеты вражеского государства (а именно РФ) по карманам. И никто за это не ответит.

А тем временем звёздные проблемы — это не всё. Гораздо хуже тем, кого не знают миллионы, а именно студентам, которых в Америке на государственном уровне предлагают выкидывать из американских университетов; школьникам русского происхождения в европейских цивилизованных демократических школах, которых заставляют "ответить за Путина". То есть смесь натурального расизма с охотой на ведьм. Ну и, конечно, рекрутинг предателей и проверка строя уже имеющихся.

Как быстро слетает тонкий покров с демократичного обывателя, как только он понимает, что уже можно. Негра нельзя. Еврея очень страшно. Китайца стрёмно. Русского можно. Вы не очень понимаете, что они ждали этого года эдак с 1946-го. Поквитаться за страх. И самая демократическая пресса на свете всё это разжигала десятилетиями, создавая образ врага.

Европейским правительствам это просто бальзам на душу: теперь не нужно отчитываться за воровство и преступления против гражданских прав и свобод в своих странах во время пандемии/инфодемии. А ведь во многих странах разборки были уже на носу, и весьма жёсткие. Но ведь новая истерия всё спишет. Увидишь русского — знай: вот он, враг, а не собственное бездарное правительство, которому легче разжечь войну, чем нести ответственность за всё остальное.

Когда Россия выполнит свою задачу и займётся наведением порядка, то её восточный поворот и рост европейских цен в связи с отказом от контрактов с нами сделают своё дело, а российские музыканты и спортсмены с таким же успехом смогут пока развернуться на Восток. Но нет, не все, настоящие таланты. А особо эмоциональные актёры попробуют себя в иных жанрах. Когда операция закончится и истерика схлынет, все российские звёзды, кто сейчас корчится в судорогах и плюёт в спину собственной армии, получат по заслугам. И не войте тогда, что нет контрактов и бюджетов. Как стало модно говорить, "эфир вам закрыли".

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Авторы Игорь Мальцев