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Регион

Почему России пора ставить фейсбучную точку

Журналист Сергей Долгов — о том, за что можно и нужно блокировать Facebook в России.

Опубликовано 2 марта 2022, 12:40
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Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Как и предполагалось, США и Европа не стали напрямую вмешиваться в военную операцию России на Украине. Предупреждение российского президента о "последствиях, с которыми вы ранее никогда не сталкивались", было услышано и принято во внимание. Однако, отказавшись от физической войны, то есть отправки солдат на помощь украинским нацистам, Запад посчитал возможным развернуть против России кибервойну. И речь тут идёт не столько об атаках на российский сегмент Интернета для подрыва отечественной экономики, сколько о нападении на сознание россиян через международные медиаплатформы — Instagram, YouTube. Но прежде всего — через Facebook (которым, напоминаем, владеет американская компания Meta Platforms).

Ленты превратились в поля для дискуссий и разжигания межнациональной вражды, а сам ФБ только способствует их распространению, превращая соцсеть в орудие пропаганды. Причём разговоры о том, что "это люди сами обсуждают, мы тут ни при чём", здесь не работают, ведь в качестве пропаганды используются и рекламные инструменты.

Так, на страницах пользователей постоянно выскакивает реклама, причём не только в поддержку украинской армии, но и откровенно провокационного, чуть ли не преступного характера. Реклама, в которой говорится о том, что в России вот-вот рухнет экономика, обесценится рубль, нужно срочно выходить на митинги протеста, прекращать войну, бежать в банки и т.п. Более того, вся эта реклама, казалось бы, выходит от имени ведущих российских телеканалов, чьи логотипы стоят в шапке. Да, переходя по ней, попадаешь на страницы с 0 подписчиков и 0 постов (то есть откровенно фейковые), но каждый ли пользователь соцсети разбирается в таких деталях?

Неудивительно, что в такой ситуации вопрос блокировки ресурса на территории РФ становится лишь вопросом времени. Однако, чтобы закрыть "Фейсбук", много ума не нужно — гораздо важнее объяснить людям необходимость такого шага, а также подготовить их к нему. Хотя бы для того, чтобы избежать роста паники (то есть сыграть в пользу Западу) и дать возможность сохранить/перенести свой контент в другие сети. Наиболее прошаренные пользователи уже начали этот процесс без предупреждения со стороны властей: просят подписчиков уйти в те же "Телеграм" или "ВКонтакте", а также обмениваются телефонами со своими друзьями (да, некоторые друг с другом традиционно связываются именно через страницы в ФБ).

Конечно, воплей особо продвинутых товарищей не избежать. Обвинений в том, что людей лишают окна в мир, что отрезают от самой популярной медиаплатформы. Однако цифры говорят об обратном: популярность ФБ в России в последние годы сильно падает. Социальная сеть находится только на седьмом месте по количеству пользователей — 8,9 млн (в среднем проводят 10 минут в день). Для сравнения: YouTube — 99 млн пользователей (48 минут в день), Instagram — 61 млн (26 минут в день), TikTok — 36,6 млн (36 минут в день), Telegram — 50 млн (20 минут в день), "ВКонтакте" — 72 млн (32 минуты в день), "Одноклассники" — 46,5 млн. Facebook в России активно теряет молодёжь: сегодня только 27% подростков имеют аккаунт в Facebook, тогда как в 2012 году в соцсети их было 94%, свидетельствуют данные Saxo Bank.

В исследованиях, конечно, прямо не говорится о причинах падения доли аудитории, но тут догадаться несложно. Соцсеть серьёзно дискредитировала себя двойными стандартами, а особенно непрозрачным принятием решения по блокировке аккаунтов — по сути говоря, цензурой. Практически каждый активный блогер, выступавший с пророссийских позиций, не раз и не два попадал в фейсбучные застенки — на день, неделю или месяц — за то, что использовал неправильное слово (например, хохлы) или ставил нерукопожатную фотографию (например, бывшего главы ДНР Александра Захарченко, убитого украинскими диверсантами). Зачастую автор и его коллеги по застенкам даже не могли понять, какое слово в их посте смутило модераторов "Фейсбука", что и неудивительно, ведь модераторами российского сегмента являются, по слухам, украинцы с крайне майданутыми настроениями.

Поэтому будем честны: при таком поведении (а Роскомнадзор регулярно предупреждал компанию – владельца соцсети о недопустимости и незаконности подобной цензуры) ФБ рано или поздно был бы в России запрещён. Участие соцсети в войне на стороне украинских нацистов лишь ускорило этот процесс. Роскомнадзор уже ввёл меры по ограничению доступа, в результате чего в ФБ наблюдаются постоянные сбои и увеличенное время загрузки контента, что не только обозначило дорожку, по которой пинком отправляют ФБ, но и стимулировало пользователей уходить на иные площадки. Благо что других соцсетей достаточно, пользователи могут спокойно перенести туда свои аккаунты. В те же "ВКонтакте" или "Телеграм", где нет никакой цензуры.

Так что теперь для власти главное — это чётко, красиво и максимально понятно для людей поставить жирную фейсбучную точку. Распространить в новостях в соцсетях самый настоящий талмуд, в котором будут перечислены многочисленные нарушения ФБ в России. Среди них — целенаправленная блокировка прогосударственных и пропрезидентских ресурсов; атаки украинских ботов на русскоязычных пользователей; маркировка российских СМИ и ограничение их деятельности; пессимизация ресурсов, размещающих новости России и позицию государства; проблемы с доступом для пользователей из России; агрессивная таргетированная реклама антироссийского контента. Параллельно с этим должны поработать провластные блогеры и лидеры общественного мнения — рассказать людям, как быстро и безболезненно перенести контент. Ну и, конечно, куда перенести. Тут уже должны подключиться те же "ВКонтакте" и "Телеграм" — в частности объяснить, почему они круче, чем ФБ.

Так неизбежная и необходимая блокировка соцсети, превратившейся в западный инструмент ведения информационной войны, пройдёт максимально безболезненно. Как для россиян, так и для власти.

Как мировые соцсети лишают российские ресурсы, освещающие деятельность Путина, своих площадок
Как мировые соцсети лишают российские ресурсы, освещающие деятельность Путина, своих площадок
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Авторы
Сергей Долгов
Сергей Долгов
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