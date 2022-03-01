Как мировые соцсети лишают российские ресурсы, освещающие деятельность Путина, своих площадок Журналист Пётр Акопов — о том, что как бы Россию и главу государства не пытались изолировать в соцсетях, растоптана будет именно западная свобода слова, сменив реальность на Зазеркалье. 33968 33968 Обложка © Shutterstock

Мировая паутина пытается изолировать Россию. Нет, речь не о хакерских атаках на сайты российских СМИ и органов власти, которые идут уже несколько дней. Нет, речь и не о блокировке в "Фейсбуке" и "Инстаграме" нескольких российских СМИ (от РИА "Новости" до телеканала "Звезда"). Нет, речь не о тотальном запрете вещания Russia Today и Sputnik в Евросоюзе — их не просто убрали из эфира: доступ к их аккаунтам закрыт и в соцсетях (в том же "Фейсбуке") на территории Евросоюза, сейчас YouTube вычищает сайты, связанные с RT, а TikTok блокирует в Европе уже и сайты, "поддерживаемые Правительством РФ", даже страницу президента в "Фесбуке" "For Putin! За Путина!", которая пользовалась огромной популярностью.

Нет, речь идёт о попытках вообще убрать или приглушить голоса из России из поисковых систем и соцсетей. Сейчас "Твиттер" помечает даже персональные аккаунты журналистов RT как "СМИ, связанные с государством Россия". Понятно, что дальше может последовать блокировка. В "Фейсбуке" и так уже давно периодически банят аккаунты российских журналистов, а сейчас в Киеве требуют вообще отключить Россию от этой соцсети. Meta пока что не идёт на это, но в какой-то момент и подобное оружие может быть использовано. Зачем Запад это делает?

Чтобы лишить Россию права голоса? Это невозможно сделать на мировой арене, в Совете Безопасности ООН, где у нас есть право вето. Но заткнуть нам рот можно попытаться в глобальных сетях, которые принадлежат англосаксонскому бизнесу или как минимум им управляются. Убрать Россию и её голос из соцсетей — да, пока что для западной аудитории, да, пока что якобы временно.

Зачем это нужно? Чтобы ничего не мешало демонизировать Россию. Это и так делалось уже давно, но после начала нашей военной операции на Украине Запад может уже не стесняться. Русские объявлены злодеями и убийцами, угрозой миру, и с этим никто не должен спорить. Можно, конечно, как в Чехии, пригрозить тюремным сроком за публичное выражение поддержки Путину, но куда эффективней воспользоваться случаем и вычистить русских из своего медиапространства. Культура отмены, так сказать. Только в данном случае просто хотят отменить альтернативную точку зрения. Отменить тех, кто будет разоблачать киевские (хотя, может, уже и польские, и натовские) фейки об обстрелах русскими мирных украинских жителей, тех, кто будет показывать кадры обстрела Донецка, тех, кто будет рассказывать правду об отношении русских к украинцам и вообще России к Украине.

Это всё легко можно запретить на Западе, чтобы местное общественное мнение не сомневалось ни в необходимости изоляции России, ни в необходимости платить за новый железный занавес, который опускает сама Европа. Но проблема в том, что невозможно заблокировать всё и вся: есть разные соцсети и мессенджеры (вроде того же "Телеграма"), через которые можно будет транслировать любую информацию. Да, охват будет вначале невелик — ну так и у наших ориентированных на внешний мир каналов RT тоже сначала была небольшая аудитория.

Кроме того, немалая часть западной аудитории давно уже не верит своим СМИ и, когда первый шок пройдёт и наступят экономические последствия, начнёт разбираться с тем, а что же это вообще было со стороны России и почему американская удавка на нашей шее затянулась так сильно. И русский голос на Западе снова будет услышан. А пока мы будем говорить с теми, кто нас слышит и не блокирует. То есть не затыкает сам себе уши, чтобы не слышать то, что ему не нравится.

Будем говорить с китайцами и арабами, индийцами и бразильцами — с шестью миллиардами вместо одного "золотого". Точнее, считающего себя золотым, но в данном случае очень к месту будет поговорка. Нет, не про не всё то золото, что блестит. А та, которая про молчание — золото. Потому что платить за наше вынужденное молчание придётся золотом, то есть своим статусом в мире. И как раз тем, кто пытается сейчас лишить нас права голоса.

Наберут ли российские СМИ те же объёмы аудитории на аналогичных площадках, заменив западные? 0 Да, ресурсы китайского "Тиктока" неистощимы — придётся перестраиваться Нет, это невозможно

Авторы Пётр Акопов