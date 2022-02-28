Чем закончились переговоры России и Украины Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему президенту Украины запретили капитулировать и почему Москва не получит от Киева внятного ответа. 99565 99565 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии завершены. Предсказуемо — без какого-либо результата. А начались они с истерического требования советника главы офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича вывести российские войска из Донбасса и… Крыма. Это серьёзно? В Киеве всё ещё верят, что они могут требования выдвигать? Да ещё такие?

Известный приём, неоднократно использовавшийся в Киеве, — выдвини России заведомо невыполнимые требования и обвини её потом в невыполнении обязательств и недоговороспособности. Они так постоянно делали на переговорах в Минске. Только вот одно "но". Изменилась реальность. Её изменила Российская армия. Так что старый фокус явно не пройдёт. Попытался Киев подключить к переговорам российского миллиардера Романа Абрамовича. Понятно зачем. Это попытка давить на тех, кто теряет из-за санкций, чтобы они в свою очередь повлияли на российские власти. В общем, только требования, давление и никакого конструктива.

В принципе, всё было понятно заранее. Известны были условия Москвы: нейтралитет Украины, признание Крыма и Л/ДНР, вывод всего западного оружия (демилитаризация) и денацификация. Из всего этого Зеленский и Ко. могли бы выполнить лишь первый пункт, о чём он ранее сам заявлял. За попытку выполнить остальные его убьют свои же. Для него это слишком много. Но одного пункта мало для Москвы. К тому же гарантией того, что Киев не передумает и нейтралитет будет долгим и твёрдым, может быть только смена власти и полная денацификация. В общем, замкнутый круг.

Но дело в том, что замкнут он для Зеленского, ибо время работает против него, а альтернативой выполнения невыполнимых для него требований России является военное поражение, потеря власти, свободы и, возможно, жизни. Странно, что переговоры вообще состоялись. Напомню, они должны были состояться ещё вчера. Российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и Администрации Президента РФ, прибыла туда сильно заранее. Как заявил её глава Владимир Мединский, было принято решение ждать ответа от Киева до 15:00 по белорусскому времени. Однако ни ответа, ни самой украинской делегации никто так и не дождался почти до вечера.

Зеленский долго вертелся, говорил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, хотя сам ранее предлагал Гомель, потом стал предлагать Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул или Баку. Кстати, как рассказал днём ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин накануне отдавал приказ о приостановке продвижения группировки российских вооружённых сил на Украине в свете ожидавшихся переговоров. Однако они так и не состоялись по причине уклонения от них украинской стороны.

В этот раз, по словам Пескова, Киев предупредили, что на время возможных переговоров операция приостанавливаться не будет. Логично. Что ж мы всякий раз будем останавливать операцию, ждать, а они не будут являться на переговоры? Это у них такой способ потянуть время, чтобы перегруппироваться, подтянуть новые силы? Не прокатит. За последние дни Зеленский несколько раз предлагал переговоры на разных площадках, просил о посреднических услугах лидеров Турции, Израиля, Азербайджана и других стран. Не спросив, правда, устраивает ли это Москву, которая едва ли стала бы отправлять дипломатов в страну, где им никто не может гарантировать безопасность. В любом случае никакой конкретики от украинского президента не прозвучало.

Как понимать все эти метания? Переговоры сейчас нужны больше ему, чем Москве. Это над ним сейчас висит угроза. Это Российская армия находится на подступах к Киеву, а не украинская — к Москве. Несмотря на то что иного выхода у Зеленского нет, он продолжает валять дурака. Но ведь так можно доиграться до того, что он просто не успеет сбежать ни в Варшаву, ни в Лондон, вообще никуда. И ещё не известно, что для него будет лучшим исходом — пуля или трибунал, на котором ему придётся ответить за военные преступления в Донбассе.

Может, он реально верит во всё то, что он вещает простым украинцам, — что "мы переможем", "заграница нам поможет" и т.п.? Тогда он, очевидно, идиот. Время-то потянуть можно. Но недолго. Вопрос завершения войны — вопрос уже решённый. И завершится она или добровольной капитуляцией с сохранением жизней украинской военно-политической верхушки, или тем же, чем завершилась для лидеров Третьего рейха, — кому пулей, кому петлёй. Нет, не может Зеленский быть настолько идиотом, чтобы не понимать этого. Может, он решил стать мучеником, геройски погибнуть в прямом эфире ведущих мировых каналов? Тоже с трудом верится.

А может, он просто не волен принимать решения? Может, их ему спускают из Вашингтона? Интересная информация появилась накануне в ТГ-канале "Незыгарь", который сообщил, что Демпартия и Клинтоны переходят в наступление и помимо планируемой заморозки активов ЦБР на $450 млрд за счёт Ахметова и Пинчука перебрасывают 4500 бойцов ЧВК Black Water на Украину в ночь на 28.02.22, что будет стоить $250 тыс. в сутки.

Что такое Black Water, думаю, напоминать не надо. Сейчас они сменили название на Academi, но едва ли это поможет скрыть кровавый шлейф убийств мирных граждан, контрабанды оружия и т.д. Эти люди оставили о себе недобрую память жителям Афганистана и Ирака. Теперь они могут появиться на Украине, чтобы и там делать ту грязную работу, за которую обычно не берутся американские военные, предпочитая перекладывать её на "частников".

Запад явно не заинтересован ни в быстром разгроме Украины, ни в переговорах, которые могут остановить российскую операцию. Американцам нужна затяжная война, которая не позволит нашим народам найти компромисс и начать восстанавливать отношения. Которая будет стоить Москве огромных затрат, вызывающих при её затягивании недовольство российских граждан. Которая будет каждый день приводить к жертвам и озлоблению обеих сторон. Американцы этого добивались достаточно долго и не хотят, чтобы всё завершилось быстро.

Они готовы воевать с Россией до последнего украинца, а когда закончатся желающие погибать украинцы — бросят в бой наёмников со всего мира, пушечного мяса у них хватит. Они будут устраивать диверсии, попытаются развязать заранее анонсированную "партизанскую", а на деле — террористическую войну против российских солдат и новых властей Украины. Они будут совершать чудовищные преступления, показывать их результаты всему миру и обвинять в них Россию, чтобы сплотить своих союзников в антироссийской истерии, повязать их всех кровью. В ход пойдут теракты, убийства мирных жителей, химатаки и диверсии на промышленных и ядерных объектах. Не зря наши военные одними из первых взяли под контроль Чернобыльскую АЭС. Но на Украине есть и другие опасные точки.

Если это так, то бессмысленно ждать сдвига от переговоров. Их или не дадут провести, или попросту "замотают". Повторю, у Украины есть богатый опыт превращения переговоров в говорильню — в Минске. Остаётся надеяться, что реальное изменение военно-политической обстановки всё же вправит мозги Зеленскому и его шайке и перед реальной угрозой жизни он согласится прекратить самоубийственное сопротивление, даже невзирая на окрик из Вашингтона, который давно уготовил ему участь камикадзе. Впрочем, единственное, о чём можно говорить с Зеленским, — о сроках капитуляции. Нельзя позволить "замотать" денацификацию Украины, иначе все усилия пойдут прахом. Гидре недостаточно отрубить головы, обрубки нужно прижечь, чтобы новые не выросли.

Принесут ли результаты переговоры России и Украины? 0 Да, принесут Нет, не стоит этого ждать

Авторы Дмитрий Родионов