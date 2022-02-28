Почему Америка прячет заранее следы запланированной биодиверсии При помощи биологического оружия на Украине могут организовать серьёзный очаг поражения, где пострадают местные жители, подразделения ВСУ и Российская армия. 81489 81489 Обложка © Shutterstock

26 февраля с сайта Посольства США на Украине исчезла информация об американских биологических лабораториях. В 2021 году был объявлен тендер на оснащение двух объектов. Планировалось, что они будут работать на полную мощность с конца февраля 2022 года, но российская специальная операция внесла свои коррективы. Вероятно, что защита таких биолабораторий могла быть включена в список особых подразделений российских спецслужб наряду с АЭС. В случае если там будут обнаружены компрометирующие США документы об экспериментах над людьми, это станет поводом для окончательной дискредитации Америки и аргументом для закрытия подобных центров по периметрам границы России.

Британское издание Daily Expose опубликовало материал "Есть ли что-то большее в конфликте между Украиной и Россией, чем кажется на первый взгляд?". В нём рассказывается о том, что американское правительство несколько лет работало над тем, чтобы создать биолаборатории на территории Украины. Казалось бы, что к этому пора привыкнуть, так как аналогичные заведения есть в Грузии, Казахстане, Азербайджане и ещё нескольких странах постсоветского пространства. Однако после заявлений президента Украины о желании получить ядерное оружие, которое было бы направлено на Москву, обеспокоенность гипотетической возможностью разработки в таких лабораториях биологического оружия существенно возрастает. И можно быть уверенным, что так называемые американские партнёры дали бы на разработку этого вида вооружения колоссальные суммы.

Испытания вирусов

Обращение президента России Владимира Путина к нации. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин в своём обращении заявил, что российские войска осуществляют операцию не против украинского народа, а против тех политиков, которые засели в Киеве. Кроме того, он отметил, что радикальные националисты будут уничтожаться, поскольку представляют угрозу для России. А ядерное или же биологическое оружие в их руках — почти 100-процентная гарантия, что по России будет нанесён удар.

Мало кто помнит, но после того, как Россия вернула в свой состав Крым, между Юлией Тимошенко и депутатом Верховной рады Нестором Шуфричем произошёл разговор, который стал достоянием общественности. В нём госпожа Тимошенко обмолвилась: "Блин, их расстреливать из атомного оружия!" Кого расстреливать, скорее всего, ясно. Это было сказано просто в диалоге, но, опять же, нет гарантии, что люди во власти с такими мыслями в итоге не применят против России и русских оружие массового поражения, к которому относят и биологическое.

— Перспективы этих лабораторий понятны. В них американцы испытывали новейшие разработки в области биологических агентов — бактерий и вирусов. Они их проверяли на конкретном генофонде. Причём сообщения о подобных экспериментах появлялись в СМИ с 2009 года. Например, об утечке бубонной чумы заявлял в 2009 году израильский специалист Джозеф Моше, который был впоследствии арестован. Есть ли утечки сейчас и какие, думаю, предстоит расследовать нашим специальным подразделениям, иначе катастрофа будет грозить не только Украине, но и вместе с беженцами накроет Россию и Европу, — пояснил экс-член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. Специалист заявил, что если беженцы с Украины занесут болезнь в Европу, то последствия могут быть катастрофическими.

Игорь Никулин уверен, что американские биолаборатории вносят значительный вклад в распространение коронавируса, их разработки могли бы быть применены и по населению нашей страны. Политолог Марат Баширов считает, что скрытые эксперименты могли проводить в Донбассе с учётом того, что генетические коды жителей Донбасса и юга России идентичны.

Удаление информации

Американские дипломаты стёрли информацию о биолабораториях именно в тот момент, когда российские военнослужащие уже начали продвигаться по территории Украины. Но Интернет помнит всё. Биологические лаборатории должны были работать на базе киевского Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе и одесского подразделения Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Формально они были бы украинскими, но конечным заказчиком выступало Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (DTRA).

Интересно, что в Одессе располагается большая часть украинского собрания эндемичных штаммов возбудителей опасных болезней. И тут примечателен один факт. Мы слышим о боях в Харькове, Киеве, Мариуполе, но про Одессу почти ничего. Хочется верить, что российские военнослужащие предупреждены о нахождении опасного объекта в городе.

­— У российских вооружённых сил есть специальные группы, выполняющие особенные задания. Они действуют автономно и непрерывно. Не исключаю, что задача по защите этого хранилища могла быть поставлена российским специалистам. Есть перечень опасных объектов и связанных с ними рисков. Одной из задач может быть недопущение реализации негативных сценариев, — рассказал Лайфу Марат Баширов.

Сейчас специальная операция российских войск продолжается. Заокеанские партнёры всё время повышают градус напряжения. Возможно, они знают, что если в руки российских экспертов попадут документы, доказывающие скрытое применение биологического оружия против населения планеты, то для Штатов это станет крахом. Их лаборатории будут закрывать по всему миру. И это сделают не власти, а местные жители, которые понимают угрозу для себя.

Россия настаивает, чтобы Украина была внеблоковым государством. Это даст гарантию неразмещения оружия Североатлантического альянса на её территории. Но оказывается, что в акт о капитуляции Украины, возможно, придётся добавлять пункты по закрытию биолабораторий.

Могли ли американские специалисты испытывать биологическое оружие на украинцах? 0 Да. Потому что и у русских такой же генотип Нет. США бы не пошли на такие эксперименты

Авторы Даниил Черных