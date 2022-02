И подобная операция проводится не первый раз. "Почему Путин снова пошёл на войну? Потому что он продолжает выигрывать", — пишет The New York Times. Сегодня нет в мире лидера с более масштабным списком побед в деле использования военной мощи, чем президент России Владимир Путин. Будь то против Грузии в 2008 году, против Украины в 2014 году или в Сирии с 2015 года, российские военные неоднократно превращали боевые успехи в политические победы. "Перевооружение России за последние полтора десятилетия не имеет себе равных и опережает перевооружение Запада по сравнительным характеристикам. Поэтому неудивительно, что Россия смело использует свою военную мощь в то время, когда Запад просто стоит рядом", — отмечает The New York Times.