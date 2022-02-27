Что пишут западные СМИ о Владимире Путине Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как реагируют на действия российского президента европейские и американские медиа. 170134 170134 Обложка © Shutterstock

"Переиграл Запад. Снова", "Путин никогда не проигрывал" — эти тезисы активно используются в западных публикациях по украинскому вопросу, ряд СМИ признаёт, что Путин переиграл Запад. Снова. Ещё в самом начале операции против украинских элит. Переиграл своим самым любимым приёмом "дипломатического айкидо" — асимметричным ответом. На Западе попросту не ожидали, что российская операция будет проходить в таких масштабах.

"Возможно, Путин и не собирается захватывать и удерживать всю Украину, но заявленные им новые цели — демилитаризация и денацификация Украины — не сулит ничего хорошего для украинской независимости и демократии. Как минимум военные цели Путина оказались более существенными, чем многие предполагали", — пишет Fox News. На самом же деле именно такая операция с такими заявленными целями может сослужить хорошую службу и независимости (страна избавится от тех элит, которые сдавали её в аренду как антироссийский форпост), и демократии (поскольку на Украине пройдут выборы, без диктата, запугивания и принуждения со стороны радикальных националистов).

И подобная операция проводится не первый раз. "Почему Путин снова пошёл на войну? Потому что он продолжает выигрывать", — пишет The New York Times. Сегодня нет в мире лидера с более масштабным списком побед в деле использования военной мощи, чем президент России Владимир Путин. Будь то против Грузии в 2008 году, против Украины в 2014 году или в Сирии с 2015 года, российские военные неоднократно превращали боевые успехи в политические победы. "Перевооружение России за последние полтора десятилетия не имеет себе равных и опережает перевооружение Запада по сравнительным характеристикам. Поэтому неудивительно, что Россия смело использует свою военную мощь в то время, когда Запад просто стоит рядом", — отмечает The New York Times.

На самом деле тут нет никаких секретов. Дело просто в том, что российские военные операции всегда выверены, аккуратны и реалистичны. "Во время прошлых конфликтов в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму за два десятилетия своего пребывания у власти Путин побеждал потому, что ставил перед своими вооружёнными силами чёткие, достижимые военные цели, которые позволили бы ему убедительно заявить о победе — к радости российского народа и беспокойству внешних наблюдателей. Вряд ли его последние действия на Украине чем-то отличаются", — уверяет Newsweek, напоминая, что Путин не проиграл ещё ни одной войны.

Кремль действительно не ставит шапкозакидательских целей, не пытается "размахиваться на рубль", действует в строгом соответствии с российскими национальными интересами, но при этом с уважением относится к интересам партнёров. Вот поэтому у него и получается не только успешно проводить локальные операции, но и конвертировать их в политические успехи.

На всё это смотрят американцы — как те, что живут в США, так и украинские. У последних, по данным YSA Today, ощущение отчаянности и беспомощности. Байден ведь заявил, что эвакуировать их на вертолёте Америка будет только в том случае, если для вертолётчика не будет рисков. И сейчас, как пишет издание, в среде американцев на Украине царит чувство безнадёжности.

Американцы смотрят и делают выводы. По мнению издания The Hill, 60% респондентов уверены в том, что Путин начал операцию на Украине во многом из-за слабости администрации Байдена. А слабость эта очень проста — президент США недооценил серьёзность своего российского коллеги, а также решимость Путина во что бы то ни стало защитить национальные интересы России. У Байдена был шанс решить всё путём переговоров (Москва много раз предлагала заключить сделку и нормализовать отношения), однако президент США понадеялся на угрозы санкций и ультиматумы. Которые, конечно, звучат красиво и круто, но которые в то же время самим американцам сложно и страшно вводить в реальной жизни. В итоге получилось, что Байден сблефовал и проиграл. "Он наш лидер. Он поставил на карту репутацию этой страны, миллиарды долларов и всю мощь правительства США на то, чтобы предотвратить военную операцию Владимира Путина на Украине. Владимир Путин всё равно сделал это. И Америка унижена", — возмущается известный американский телеведущий Такер Карлсон.

И сейчас, когда вроде как нужно вводить санкции, Байден, по словам The New York Post, "предлагает какую-то сентиментальную ерунду и даже не предполагает, что мы выиграем… Его смехотворная чепуха почему-то предполагает, что антипутинское дело выиграли лишь потому, что Путин выступает против добра и должен быть за это наказан". Очень похоже на оправдание проигравшего, который взывает к какой-то сомнительной морали просто потому, что он проигрывает. А поражение нужно признавать. Ведь это признание неудачи — ключ к будущим победам".

Когда западные СМИ признают провал санкций против России? 0 После завершения военной операции на Украине В следующем году Не признают

Авторы Геворг Мирзаян