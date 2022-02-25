Кто может возглавить новую Украину Российская армия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. После того как страна станет свободна, нужно будет определиться с её новым лидером. Кто в списке вероятных претендентов? 232211 232211 Обложка © Shutterstock

24 февраля навсегда войдёт в историю. Наша страна в ответ на агрессивные действия киевских властей начала операцию по принуждению Украины к миру. На данный момент неизвестно, останется ли на карте такое государственное образование, как Украина, но можно смело говорить, что военная инфраструктура в ней будет уничтожена.

Российское руководство заявляет, что не собирается оккупировать Украину, поэтому встанет вопрос, кто будет возглавлять её. Безусловно, поствоенное государство возглавит лояльное России правительство.

За жизнь

Одной из самых пророссийских политических партий на Украине считалась "Оппозиционная платформа – За жизнь". Главой её политсовета является Виктор Медведчук. При его активном содействии решались многие российско-украинские вопросы. Именно Виктора Медведчука называют одним из тех, кто может встать во главе денацифицированной Украины.

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин.

Депутат Верховной рады Украины IX созыва Илья Кива рассказал Лайфу, что в настоящий момент Виктор Медведчук фактически находится в заложниках у украинских властей, но именно он мог бы не только возглавить страну, но и переговорный процесс, который в данный момент Владимиру Зеленскому не нужен.

— Сейчас мы говорим не о главе государства, а о руководителе переговорной группы, которая должна быть сформирована в ближайшее время. В неё должны войти лица, имеющие управленческий опыт. Сейчас нужны профессионалы, которые смогут путём переговоров найти компромисс и остановить эту войну. Нынешнее правительство не является самостоятельным: они американские марионетки. Америке не нужен мир. Я уже говорил, что Зеленский должен немедленно освободить из заключения Виктора Медведчука — лидера Юго-Востока и всей оппозиции, — заявил Илья Кива.

Примечательно, что в лентах новостей появляется информация, что дом Виктора Медведчука окружили вооружённые люди.

Третья сторона

После 2014 года в России осели многие из бывшей элиты Украины, так называемые регионалы бежали из страны.

Интересно, что западная пресса почти каждую неделю называла имена возможных будущих лидеров страны. Политолог Владимир Корнилов напомнил, что это были и Евгений Мураев, и Олег Царёв — оба бывшие члены "Партии регионов". Однако он отметил, что украинцы сами должны решить, кто возглавит новую Украину. Но нельзя забывать, что есть и другие силы, которые могут предпринять попытку получить власть.

— Ситуация сейчас будет меняться в зависимости от событий. Все вчерашние политики и рейтинги обнулились. Возможно, на волне этих событий мы увидим незнакомые нам лица. Вполне вероятно, что это будет кто-то из военных. Не исключаю, что это могут быть и украинские националисты. Их нельзя сбрасывать со счетов, — рассказал Владимир Корнилов.

Политолог Александр Роджерс также отметил, что назвать имя будущего лидера Украины пока нельзя. Им может быть и тот же Царёв. Стоит отметить, что известного украинского блогера и ныне политического деятеля Анатолия Шария эксперт всерьёз не рассматривает.

Сопредседатель движения "Народный фронт" Олег Царёв. Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

— У Шария нет управленческого и политического опыта. Более того, часто, будучи журналистом, он лишь вбрасывал удобную разным силам информацию, — пояснил Роджерс.

Что же касается бывших членов "Партии регионов", то эксперт отметил, что на Украине им будут не рады. Стоит напомнить, что "регионалы" уже один раз пустили страну под откос, из-за чего потеряли доверие жителей Украины. Ещё кое-каким доверием пользуется бывший премьер-министр Николай Азаров, но не факт, что он вернётся в страну.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

По мнению экспертов, сохранение Украины в её современном состоянии теоретически возможно, однако не исключено, что часть областей Юго-Востока может перейти навсегда под контроль Российской Федерации. Впрочем, Владимир Путин отметил, что оккупация территорий не обсуждается. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы помочь Харькову и Одессе, а также другим регионам, которые захотят выйти из состава Украины. Сейчас же основной целью является защита республик, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Что будет после завершения специальной военной операции на Украине? 0 На смену Зеленскому придут лояльные к России политики Страну возглавит временное правительство из числа украинских военных Украина проведет референдум и войдет в состав России

Авторы Даниил Черных