Как Российская армия освобождает Харьков Автор ТГ-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский — о том, что происходит в занятом нацистами оплоте русской культуры и почему город находится на грани гуманитарной катастрофы и нуждается в помощи. 147406 147406 Фото © Getty Images / State Emergency Service of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Харьков — оплот украинского национализма и обороны всего юго-востока Украины — теряет возможность к сопротивлению. Вторая столица Украины, крупнейший после Киева город и промышленный центр Незалежной стал олицетворением краха иллюзий России в отношении юго-востока страны.

Оплот русской культуры и резистентности, за восемь лет Харьков превратился в центр украинского милитаризма и нацизма, который годами укреплялся Киевом и лично министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Главной силой стал полк "Азов", чьи "добровольцы" составили основу территориальной обороны. Город готовился к отражению штурма, на ключевых перекрёстках были созданы укреплённые позиции, в первую очередь в жилом секторе, на высотных зданиях, в частном массиве. Нужно признать, что население города, одурманенное агрессивной пропагандой, частично стало активным помощником нацистов.

Координация действий "Азова" шла через сеть городских пабликов и групп, где жители города писали о перемещении российских войск и "подозрительных" машин. Отдельно нужно подчеркнуть запредельный уровень психоза, когда из-за пустого подозрения уничтожались гражданские машины со всеми пассажирами.

"Защитники" вели себя как оккупанты, без зазрения совести открывая огонь по любому поводу. Выезды из города были заблокированы блокпостами нацистов из "Азова", которые расстреливали все машины. Первая мирная попытка входа в Харьков российских войск закончилась трагически. Российское и киевское руководство явно находились в разных вселенных.

Колонны российских войск, которые шли "по-походному", впустили в застройку и начали расстреливать. Многие подразделения первого эшелона, которые вошли в город, попали в окружение и держали оборону. Более того, силы ВСУ выдвинулись из города и закрепились в опасной близости от российской границы.

Иллюзии военного руководства, что Харьков — "русский город", дорого обошлись русскому солдату. Пришло осознание этой ошибки. И армия начала действовать по-другому.

Нужно признать, что группировка резко изменила тактику действий. Российские войска закрепились на северо-восточных окраинах Харькова и не стали двигаться дальше. К городу пошли многокилометровые колонны войск.

Параллельно стала активно работать разведка, наводя артиллерию и авиацию на ключевые военные объекты города. Главными целями стали штаб обороны и силы нацистов — полк "Азов". Они-то и получили очень скорое возмездие.

В ночь на 1 марта были нанесены точные удары по пунктам сосредоточения нацистов "Азова", ВСУ и Сил территориальной обороны. В ходе специальной операции военной разведки, где использовались инструменты дезинформации, силы авиации и артиллерии наносили постоянные удары по штабам, складам, военным объектам, скоплениям пехоты и укреплённым позициям.

Весь день 1 марта и следующую ночь украинские силы постоянно перемещались по городу, стараясь найти безопасное место. Но каждая остановка заканчивалась одинаково — ударом российских сил. В ряде случаев нацисты и ВСУ обстреливали друг друга. Точным ударом с воздуха был разгромлен пункт раздачи оружия.

В итоге утром 2 марта штаб обороны перестал существовать. Отрядам нацистов и теробороны был нанесён тяжёлый урон, невосполнимые потери составили, по последним данным, более 300 человек. Ещё вчерашние "герои" социальных сетей, похвалявшиеся победой над русскими, резко приуныли и стали покидать город в гражданской одежде.

Силы ВСУ отошли и закрепились на южной окраине города, вторые сутки обстреливая из тяжёлой артиллерии гражданские кварталы Харькова. Удары по центру города — их работа. Сам город находится в шаге от гуманитарной катастрофы. Продовольствие закончилось, обычные люди (уже даже не мародёры) грабят магазины. Киев и военные власти стараются не замечать горе людей, призывая стоять до последней капли крови.

Город пропитан страхом и страданием. Физически, как человек. России необходимо максимально быстро готовить гуманитарные конвои с продовольствием, временные лагеря беженцев. Но это возможно только после установления контроля над городом. Нацисты продолжают удерживать ключевые перекрёстки, делая невозможным свободный въезд и выезд из города.

Сейчас Харьков брошен украинской властью. Ему нужна помощь.

Когда российским военным удастся выкурить нацистов из Харькова 0 Потребуется пара дней Потребуется больше времени

Авторы Герман Куликовский