Чем закончились третьи российско-украинские переговоры Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — об итогах третьего раунда переговоров России с киевским режимом. 9840 9840 Коллаж © LIFE.© ТАСС / Максим Гучек / БелТА

7 марта Россия предприняла третью попытку договориться с представителями Киева об условиях сдачи украинской армии, а также о способах вывести жителей осаждённых украинских городов из зоны боевых действий. Для обсуждения этих вопросов в Беловежской Пуще прошёл очередной раунд переговоров с делегацией Киева. Судя по первым данным, со слов представителей Украины, были достигнуты "небольшие подвижки по логистике гуманитарных коридоров", однако по вопросам прекращения огня и боевых действий существенных результатов нет. Консультации с РФ, по их словам, будут продолжены.

В переводе с дипломатического на русский язык это означает, что украинская делегация снова приехала с попыткой затянуть время и снова уехала не солоно хлебавши. Москва отказывается отступать от своих требований денацификации и демилитаризации и не собирается останавливать военную операцию как минимум до того момента, пока украинская армия не сложит оружие.

Собственно, по-русски говорил глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, "наши ожидания от переговоров не оправдались". Россияне хотели подписать по итогам переговоров хотя бы протокол, но даже это сделать не удалось. Украинские делегаты лишь взяли российские проекты документов "на изучение", а также пообещали, что уж завтра-то гуманитарные коридоры точно заработают.

О чём с представителями режима "наркоманов и нацистов", как их назвал президент Путин, разговаривать по стратегическим вопросам, если они не имеют полномочий для их не то что имплементации, а даже обсуждения? Очевидно, что любое согласованное с ними решение банально не будет выполняться президентом Зеленским, который уже давно живёт в параллельной реальности.

Конечно, в теории можно предположить, что у кого-то из киевских делегатов проснётся совесть и сострадание к собственному народу. Что этот кто-то согласится на российские условия и попробует их воплотить в жизнь. Либо достигнет каких-то закулисных договорённостей о том, как помочь прекратить кровопролитие за счёт прихода на Украине новой власти. Возможно, тех самых военных, к которым недавно обращался президент Путин. Однако эту совесть и сострадание очень быстро утихомирит чувство самосохранения — ведь, как верно отметила представитель МИД Мария Захарова, "украинских переговорщиков становится меньше — их убивают киевские силовики".

На днях в Киеве спецслужбы средь бела дня похитили и потом застрелили участника первого раунда переговоров Дениса Киреева. Сначала его назвали русским шпионом, потом украинским шпионом, потом двойным шпионом, но это не имеет значения. Его просто пристрелили — и эту судьбу никто из переговорщиков (как членов основной делегации, так и из числа вспомогательного персонала) разделять не хочет.

Именно поэтому ещё до вылета в Минск член делегации — советник главы офиса президента Михаил Подоляк — ещё раз открестился от Киреева. Заявил, что он был не членом делегации, а лишь "консультантом по ряду вопросов, касающихся настроений в Российской Федерации". То есть дал понять, что к его потенциальному предательству никто из прибывших в Белоруссию "патриотов" не причастен и его гибель не имеет отношения к работе делегации, а также переговорному процессу.

В этой делегации нет ни смелых людей, ни приличных. Все они — потенциальные объекты процесса денацификации. И от разговора с Генпрокуратурой на белорусской территории их спасают лишь гарантии безопасности со стороны Владимира Путина. В отличие от украинского президента, российский своё слово держит.

О чём с ними разговаривать в тактическом плане, если они и тут являются полностью недоговороспособными?! Так, в ходе вторых переговоров стороны сошлись на необходимости организации гуманитарных коридоров из осаждённых городов. Но по-настоящему ни один из коридоров не заработал.

Местные власти и окопавшиеся в городах нацисты не захотели лишаться сотен тысяч "живых щитов", поэтому сорвали процесс эвакуации. Вплоть до того, что под дулом автоматов заставляли людей разойтись с площадок, откуда их должны были забирать автобусы. Российская сторона уже пыталась организовывать коридоры в одностороннем порядке, но нацисты не выпустили людей.

Так зачем встречаться? Затем, что российское руководство изначально сказало: военная операция для нас является вынужденным, крайним средством. И в этой ситуации Москва не собирается упускать ни одну возможность, какой бы призрачной она ни была, для того, чтобы если уж не решить вопрос с денацификацией, демилитаризацией, федерализацией и признанием Киевом нового статуса Крыма и Донбасса, то хотя бы спасти жизни простых людей. Русских, по сути, людей, заражённых местной пропагандой вирусом украинства. Тем более что для этого не нужно прилагать особых усилий — российской делегации не сложно съездить на гостеприимную белорусскую землю.

Поэтому с большой долей вероятности россияне, если надо, приедут и в четвёртый, и в пятый раз. Что же касается украинской делегации, то тут вопрос: не факт, что перед следующими раундами кого-нибудь из них снова в Киеве не шлёпнут, для того чтобы сначала объявить шпионом, а потом — "хероем".

Сколько раундов переговоров пройдёт до полной капитуляции режима Зеленского? 0 Ещё 5 Три Ни одного

Авторы Геворг Мирзаян