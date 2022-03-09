Воха навечно вошёл в пантеон воинской славы России Политолог Дмитрий Родионов — о командире батальона НМ ДНР "Спарта" Владимире Жоге, который погиб под Волновахой, прикрывая мирных жителей во время эвакуации от обстрелов ВСУ. 8577 8577 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ранняя весна, центр Донецка. Люди с самого утра идут к Театру оперы и балета. И вот из него выносят гроб, покрытый тремя флагами (России, ДНР и легендарного батальона "Спарта"), водружают на пушечный лафет… Валит снег, и люди идут за траурной процессией. Где-то далеко не смолкает канонада. Война продолжается, продолжаются ежедневные похороны защитников республики.

Вчера Донбасс простился с комбатом "Спарты" Владимиром Жогой, которого похоронили на кладбище "Донецкое море", где лежат Моторола, Гиви, Александр Захарченко и другие герои сопротивления Донбасса, известные и не очень. Это настоящий пантеон славы. И обрести там последнее пристанище — это честь.

Днём ранее вышел указ президента РФ, согласно которому Владимиру Жоге было присвоено звание Героя Российской Федерации. — За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно), — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Так что Воха теперь дважды герой: Герой России и Герой ДНР. Накануне соответствующий указ о награждении комбата высшей наградой республики подписал глава ДНР Денис Пушилин. "Золотую Звезду" Героя ДНР он вручил его отцу Артёму Жоге, который вместе с сыном защищал Донбасс в составе "Спарты", а теперь возглавил её.

— Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населённого пункта мирных жителей. Разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь. Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг её приблизил, — рассказал глава республики.

Владимир вырос в Славянске и здесь же начал свой боевой путь, вступив в ополчение с первых дней "русской весны". — Я увлекался спортом, футболом, мог бы стать неплохим вратарём. В 14 лет уже начал работать и зарабатывать деньги. У отца было несколько точек на рынке, он занимался торговлей рыбой. Закончил школу и начал с отцом заниматься бизнесом всерьёз. Получалось. Всё было неплохо до 2014 года, пока не начался Майдан, — вспоминал он впоследствии в интервью.

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По его словам, когда на Украине случился Майдан, он хотел поехать туда, но не срослось. А потом Донецк провозгласили народной республикой. В 2014-м ему было 20 лет. С первых дней "русской весны" он встал на защиту Славянска, где и познакомился с легендарным Моторолой (Арсеном Павловым).

— Под опеку Мотора я попал 7 мая 2014 года. Мы тогда стояли на блокпосту, из вооружения — палки да дубинки. Арсен приезжал к нам, когда была опасность прорыва, усиливал своими ребятами и оружием. Учил нас обращаться с оружием, помогал достраивать блокпост. После этого я долго не видел его. Потом случайно встретились, и он меня вспомнил. У меня тогда была машина, пикап, и Арсен сказал: "Пошли со мной воевать!" — вспоминал Воха.

— Он очень рано ушёл на войну, — рассказывает про него военкор Семён Пегов. — Моторола сразу же взял его водителем к себе, а потом он стал правой рукой Арсена. После убийства Моторолы он принял вызов судьбы и стал командиром целого батальона. Это аномальная ответственность для такого возраста. Главное-то в том, что его никто не назначал, а это было решение самого батальона, в котором воюют взрослые и опытные мужики. Представьте, это какой авторитет нужно было заработать на поле боя, чтобы люди, которым по 40 лет, даже не сомневаясь, решили, что возглавить "Спарту" должен Воха. Я восторгаюсь его мужественностью и решительностью, он не просто поддерживает дело Моторолы, он его развивает и продолжает.

Воха действительно заслужил эту честь, будучи правой рукой Моторолы с первых дней, пройдя Славянск, Иловайск, бои под донецким аэропортом, Дебальцево. Он был не просто его помощником, водителем и начштаба. Он был его другом. И когда Мотора предательски убили в лифте собственного дома, Воха пообещал отомстить и покарать всех, кто был причастен к убийству его командира.

Увы, теперь мстить бойцы "Спарты" будут и за Мотора, и за Воху. И не только за них — за весь Донбасс. И не только тем, кто непосредственно причастен к гибели Павлова и Жоги. Но смысл этой войны вовсе не в мести. Смысл в том, чтобы исполнить мечту, ради которой парни шли на фронт, были готовы жить и погибать.

— Я скажу так: мира без войны, мне кажется, не будет. Хочется вернуться в свои дома. Я, например, из Славянска. Ребята есть из Краматорска, Красного Лимана. Кроме того, на той стороне осталось много экономических объектов, которые нам нужны. Хочется, чтобы нас признали отдельным государством, чтобы в дальнейшем присоединиться к России. Но я не политик, я военный человек. Мне отдадут приказ, и я буду выполнять. Моё дело — защищать республику и людей, любой ценой, — говорил Воха.

И он защищал. Сами подробности гибели Жоги говорят о том, что он до самого конца был на боевом посту, прикрывая собой мирных жителей Волновахи, которые, возможно, никогда и не слышали о нём, а может, знали и ждали. И Воха пришёл и спас их. Но погиб сам. Не дожив до победы совсем немного.

Воха начал свою боевую биографию в родном Славянске и мог бы закончить её там, освободив родной город от почти девятилетней оккупации. Не сложилось. Но его смерть уже никак не повлияет на скорость продвижения армий народных республик и никак не отменит неизбежного освобождения всего Донбасса. Так что Воха всё равно вернётся в родной город победителем. Вернётся памятником, названием улицы или площади, вернётся исторической памятью и образцом для подражания не одного поколения детей Донбасса, которые захотят быть похожими на него, Моторолу, Захарченко, Мозгового, Гиви, а не на тех, кого много лет пытается навязать нацистская Украина.

— Мы будем единым механизмом, кулаком. Никто нас не сможет сломать. Арсен из нас воспитал достойных воинов, его характер мы приняли. Мы обязательно воспитаем его детей должным образом, — сказал Воха на похоронах Мотора. Можно не сомневаться, что эта славная традиция не прервётся и с уходом самого Жоги.

И ещё очень важный момент. Воха стал первым человеком из Донбасса, удостоившимся высшей награды не только Донбасса, но и России. Присвоение ему звания Героя РФ очень символично! До этого граждане России из ДНР и ЛНР были, ну, не совсем полноценными гражданами. У них не было российской прописки, они не могли служить в ВС РФ. Теперь Владимир Жога навечно прописан в пантеоне воинской доблести России, и это куда больше какой-то бумажки.

Только сейчас мы почувствовали, что Россия признала Донбасс. Признала частью себя, пусть пока неофициально. Признала право жителей Донбасса жить и умирать за себя и быть такой же частью собственной истории, как многие другие героические защитники со всех её многочисленных регионов.

И пусть ДНР и ЛНР — это пока что отдельные государства, там живёт один с нами народ, который готов жить ради нашего общего будущего. А границы... Они падут завтра или послезавтра. По сути, они всё ещё существуют лишь в материальном смысле. Метафизически они сожжены и растоплены неостановимой поступью "русской весны", которая будет уходить дальше на Запад, стирая злокачественные образования, появившиеся на теле исторической России…

Когда Россия доберётся до убийц Вохи, Гиви, Моторолы и Захарченко? 0 Осталось недолго — несколько недель Этот процесс будет медленным, так как многие эмигрируют

Авторы Дмитрий Родионов