Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

В военном ведомстве уточнили, что огневые позиции со всей техникой и вооружением разгромлены после нанесения российскими военными удара высокоточным оружием.

Кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ. Видео © Минобороны

Министерство обороны РФ опубликовало кадры контроля уничтожения артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным министерства, на видео попала батарея 152 мм гаубиц ВСУ, после удара по которым прогремело три мощных взрыва.

"Огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием", — говорится в сообщении Минобороны. Место, где дислоцировалась украинская батарея с гаубицами, там предпочли не уточнять.