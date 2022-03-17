Арабские СМИ выпустили серию карикатур с критикой позиции западных стран по Украине

На одной из них показан человек в синем пиджаке и жёлтых брюках, который с удивлением смотрит на престарелого мужчину с палочкой в комбинезоне с надписью "НАТО".

Электронные издания стран Персидского залива опубликовали серию карикатур, на которых изобразили влияние позиции Запада по украинскому кризису на мировую экономику. К примеру, в арабских СМИ появились изображения, где газопровод, идущий в сторону Турции, душит мужчину в костюме с флагом ЕС, а на других карикатурах показано, как западные государства и Америка оставили Украину наедине с кризисом.

На сайте Tomatocartoon опубликована карикатура под названием "Украина показала правду НАТО". На ней показан мужчина в синем пиджаке и жёлтых брюках, который с удивлением смотрит на престарелого мужчину с палочкой в комбинезоне с надписью "НАТО". А перед пенсионером изображена упавшая ширма в виде сильного мужчины.

На другой опубликованной картинке мужчина с излишним весом и надписью на спине "мировая экономика" направляется в тёмный тоннель. Ещё в одном изображении под заголовком "Мировая экономика тонет" автор сравнивает экономическое положение в мире с крушением "Титаника".