Арабские СМИ выпустили серию карикатур с критикой позиции западных стран по Украине
Карикатура под названием "Мировая экономика тонет". Фото © tomatocartoon
На одной из них показан человек в синем пиджаке и жёлтых брюках, который с удивлением смотрит на престарелого мужчину с палочкой в комбинезоне с надписью "НАТО".
Электронные издания стран Персидского залива опубликовали серию карикатур, на которых изобразили влияние позиции Запада по украинскому кризису на мировую экономику. К примеру, в арабских СМИ появились изображения, где газопровод, идущий в сторону Турции, душит мужчину в костюме с флагом ЕС, а на других карикатурах показано, как западные государства и Америка оставили Украину наедине с кризисом.
На сайте Tomatocartoon опубликована карикатура под названием "Украина показала правду НАТО". На ней показан мужчина в синем пиджаке и жёлтых брюках, который с удивлением смотрит на престарелого мужчину с палочкой в комбинезоне с надписью "НАТО". А перед пенсионером изображена упавшая ширма в виде сильного мужчины.
На другой опубликованной картинке мужчина с излишним весом и надписью на спине "мировая экономика" направляется в тёмный тоннель. Ещё в одном изображении под заголовком "Мировая экономика тонет" автор сравнивает экономическое положение в мире с крушением "Титаника".
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.