Игоря Шестёркина назвали главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

В голосовании 15 обозревателей он набрал 71 балл, а сразу 13 респондентов поставили его на первое место. Следом за ним расположились Якоб Маркстрём из "Калгари" и Фредерик Андерсен из "Каролины".

В этом сезоне Шестёркин обладает лучшим процентом отражённых бросков в лиге и отыграл три матча "на ноль". Добавим, что до этого приз "Везина трофи" брали и другие россияне: Андрей Василевский забирал награду в 2019 году, а Сергей Бобровский становился лучшим дважды (в 2013 и 2017 годах).