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17 марта, 15:02

Игоря Шестёркина назвали главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

В этом году он обладает лучшим процентом отражённых бросков в лиге и отыграл три матча "на ноль".

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин назван экспертами главным претендентом на приз "Везина трофи", который вручается лучшему голкиперу сезона в НХЛ.

В голосовании 15 обозревателей он набрал 71 балл, а сразу 13 респондентов поставили его на первое место. Следом за ним расположились Якоб Маркстрём из "Калгари" и Фредерик Андерсен из "Каролины".

Российский вратарь Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

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В этом сезоне Шестёркин обладает лучшим процентом отражённых бросков в лиге и отыграл три матча "на ноль". Добавим, что до этого приз "Везина трофи" брали и другие россияне: Андрей Василевский забирал награду в 2019 году, а Сергей Бобровский становился лучшим дважды (в 2013 и 2017 годах).

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ТАСС / АР / Frank Franklin II

Шамиль Гаджиев

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