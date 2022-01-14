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Российский вратарь Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Вместе с ним в список лучших игроков дня попали нападающий "Бостона" и латвийский голкипер "Коламбуса".

14 января, 08:13

Игорь Шестёркин. Фото © ТАСС / АР / Rich Schultz

Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛ.

Россиянин сумел провести матч против "Сан-Хосе" на ноль, отразив все 37 бросков по своим воротам, и принёс его команде победу со счётом 3:0. Добавим, что для Шестёркина это уже третий "сухой" матч в сезоне.

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Первой звездой дня был признан нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, а замкнул список трёх лучших игроков дня латвийский голкипер "Коламбуса" Элвис Мерзликин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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