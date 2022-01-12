Оформивший хет-трик Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ
Вместе с ним в список лучших попали игрок "Флориды" и представитель "Нэшвилла".
Фото © ТАСС / Dirk Shadd / TNS via ZUMA Press
Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
На счету Кучерова хет-трик в матче против "Баффало Сейбрз". Отметим, что это помогло его команде одержать убедительную победу со счётом 6:1. Добавим, что сам Кучеров совсем недавно восстановился от травмы и вернулся на лёд.
Второй звездой дня был признан нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт, а третьим в списке лучших стал игрок "Нэшвилла" Мэтт Дюшен.
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