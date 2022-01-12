НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Оформивший хет-трик Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Вместе с ним в список лучших попали игрок "Флориды" и представитель "Нэшвилла".

12 января, 07:59
<p>Фото © ТАСС / Dirk Shadd / TNS via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Dirk Shadd / TNS via ZUMA Press

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На счету Кучерова хет-трик в матче против "Баффало Сейбрз". Отметим, что это помогло его команде одержать убедительную победу со счётом 6:1. Добавим, что сам Кучеров совсем недавно восстановился от травмы и вернулся на лёд.

"Просто счастлив": Малкин оформил дубль в первом матче после травмы и принёс победу "Питтсбургу"

"Просто счастлив": Малкин оформил дубль в первом матче после травмы и принёс победу "Питтсбургу"

Второй звездой дня был признан нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт, а третьим в списке лучших стал игрок "Нэшвилла" Мэтт Дюшен.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1