Хет-трик Кучерова и пас Сергачёва помогли "Тампе" разгромить "Баффало" в матче НХЛ
Стоит отметить, что для Кучерова эта встреча стала всего третьей после серьёзной травмы. По итогу его признали лучшим игроком матча.
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"Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала уверенную победу со счётом 6:1 над "Баффало Сейбрз" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Никита Кучеров, также заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Энтони Сирелли и Стивен Стэмкос, у проигравших забил только Винни Иностроса. В эпизоде с голом Сирелли результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв. В нынешнем сезоне НХЛ он в 34 матчах набрал 18 очков (2 шайбы + 16 передач). При этом Кучеров провёл только третий матч после травмы и отличился впервые с октября 2021 года. Всего в текущем сезоне на его счету шесть матчей и 9 очков (4+5).
An @Enterprise hat trick? Not a bad night for @86Kucherov. 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/vc6SB0nMwc— NHL (@NHL) January 12, 2022
Ворота "Тампы" в этом поединке защищал россиянин Андрей Василевский. Ему удалось отразить 17 бросков и одержать 20-ю победу в 29 матчах сезона 2021/22.
В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Тампа" занимает второе место, набрав в 38 матчах 53 очка, а "Баффало" с 26 очками после 35 игр идёт шестым. В следующем матче, который намечен на 14 января, "молнии" примут дома "Ванкувер", а "сабли" на выезде сыграют с "Нэшвиллом".
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