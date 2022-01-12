Хет-трик Кучерова и пас Сергачёва помогли "Тампе" разгромить "Баффало" в матче НХЛ

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Никита Кучеров, также заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Энтони Сирелли и Стивен Стэмкос, у проигравших забил только Винни Иностроса. В эпизоде с голом Сирелли результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв. В нынешнем сезоне НХЛ он в 34 матчах набрал 18 очков (2 шайбы + 16 передач). При этом Кучеров провёл только третий матч после травмы и отличился впервые с октября 2021 года. Всего в текущем сезоне на его счету шесть матчей и 9 очков (4+5).